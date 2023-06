Sánchez critica a Feijóo porque su único plan es derogarlo todo y pactar con Vox. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a arremeter contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha lamentado que su único plan sea derogar todas las leyes que se han puesto en marcha durante su legislatura y sólo piense en pactar con Vox. Además, ha rechazado este lunes de que haya gobernado con Bildu durante estos cuatro años porque no hay ningún ministro de esta formación en el Ejecutivo y tampoco un acuerdo de investidura sino "pactos puntuales sobre leyes concretas".

"Un acuerdo de gobierno significa tener ministros de un partido político en tu Gobierno, no lo hay, no hay acuerdo de Legislatura. Lo que ha habido son acuerdos puntuales sobre leyes concretas", ha aseverado Sánchez en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press. Sánchez ha puesto como ejemplo las veces que el PP ha convalidado decretos leyes del Gobierno en el Parlamento, que han sido 51 según ha dicho, frente a las que ha apoyado Bildu, 48 en total. "¿Eso significa que hemos gobernado con el PP?, no", ha exclamado.

El presidente del Gobierno también se ha puesto un notable sobre su acción de Gobierno durante esta Legislatura y ha afirmado que ha tratado de cumplir con su palabra: "He tratado de cumplir con mi palabra y como hombre sincero trato de serlo", ha señalado al ser preguntado si se ve como hombre de palabra y principios.

El tema catalán

Por otra parte, Sánchez ha recordado que Cataluña es uno de los "principales activos" de su acción y ha dicho que es curioso que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, parezca como un "hombre de Estado" por el apoyo de su partido a la investidura de Jaume Collboni como alcalde en Barcelona. Ha reconocido que ha tenido "cambio de posición" en algunos "asuntos importantes", como en el caso de Cataluña, y ha augurado que habrá votantes que apoyaron al PSOE en otras elecciones y no lo voten ahora por los indultos a lideres del "procés", pero ha subrayado que "los resultados están ahí".

"Y afortunadamente Cataluña sin haberse resuelto del todo es uno de los principales activos de mi acción de Gobierno", ha añadido el jefe del Ejecutivo, que defiende que la política está para "dar soluciones" y no para "dar rienda suelta a nuestras pasiones". Sánchez ha destacado que en la actualidad la primera fuerza política en Cataluña es "constitucionalista" y en Barcelona "hay un alcalde socialista", en referencia a Jaume Collboni, que fue investido con los votos de PP y Barcelona en Comú.