Feijóo propondrá su propio plan de ahorro energético para el sector público

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, propondrá el próximo martes en el Senado un pacto de ahorro energético del sector público español, "recomendaciones, que no obligaciones" para los sectores productivos, y un fondo para las empresas en las que la energía es determinante para su viabilidad futura. Así lo asegura el presidente del PP en una entrevista que publica este domingo La Razón, en relación con la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Senado para informar acerca del plan de ahorro energético, después de que Núñez Feijóo le emplazase a debatir en la Cámara Alta.

El debate del martes ya ha servido "para que el Gobierno acepte por fin la bajada del IVA del gas al 5% y copie una propuesta que hicimos en la Conferencia de Presidentes que celebramos en marzo en la isla de La Palma, y que reiteré en el documento que remití a Moncloa en abril", indica el líder del PP. Considera además en la entrevista que el Gobierno ha recaudado 16.500 millones de euros más este semestre que en el primer semestre del año anterior y que "ante una crisis como esta, esa mayor recaudación hay que devolverla a los ciudadanos".

"No parece razonable que el Gobierno quiera utilizar la recaudación extraordinaria para cambiar votos por cheques", indica Núñez Feijóo, que sostiene que "el Gobierno está en la política de 'yo le doy un cheque a este colectivo, y a este otro, y a lo mejor así me votan más'". La propuesta del PP, agrega, "es que los ciudadanos decidan en qué gastan su dinero y reciban lo que han pagado de más porque el Gobierno no ha sido capaz de controlar los precios. Son dos políticas impositivas totalmente distintas. La nuestra prima el interés de los ciudadanos y la otra responde a los intereses políticos de un Gobierno".

"El bono para los transportes es un cheque para las personas que utilizan el transporte de cercanías ferroviario y el transporte de media distancia", dice el líder del PP, que cree que "el mensaje que deja el Gobierno es que donde le interesa dice a los ciudadanos que no se preocupen, que pueden viajar gratis, mientras que en otros sitios, donde el PSOE piensa que puede obtener menos rédito electoral, como el ámbito rural, no se adopta ninguna medida. Las ayudas tienen que ser por igual para todas las clases medias y bajas, vivan donde vivan".