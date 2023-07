Feijóo se compromete a reducir IVA e IRPF a rentas bajas: "si no, habría mentido"

El arranque de la campaña electoral obliga a los candidatos a dejarse la piel para dejar claro cuáles serán sus primeras medidas al frente del Gobierno. Por su parte, el líder del PP y candidato en las elecciones generales del 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado por activa y pasiva que se compromete a aprobar una reducción del IVA a carne y pescado. Además, otra de sus primeras actuaciones conllevará una rebaja del IRPF a las rentas de trabajadores y de la clase media con ingresos inferiores a 40.000 euros

"Si no rebajo el IRPF a las clases medias y más modestas o no bajo el IVA de la carne, pescado y conservas temporalmente, podrán decir que he mentido", ha afirmado este domingo en una entrevista con La Razón, recogida por Europa Press.

Feijóo aspira a una victoria clara

Feijóo señala que su principal objetivo, en caso de gobernar, es "unir" a los españoles, una idea que es la que "más sueño" le quita. "Si los españoles me dan un mandato claro para gobernar, no les defraudaré. Admitiré con deportividad, por supuesto, cualquier resultado, pero lo que hoy me quita el sueño es conseguir la mayoría necesaria para abrir un nuevo capítulo en la historia de España, desde la coherencia, la estabilidad y la honestidad. Y recuperar las políticas de Estado", ha apuntado.

Entre otras medidas, Feijóo recalca que repondrá el delito de sedición, y lo mismo con tipificar el delito de referéndum ilegal o recuperar el delito de malversación. "Si no lo hago, miento", avisa. "En todo lo que tiene que ver con la defensa de la integridad del Estado, la honorabilidad en el manejo de fondos públicos o el cumplimiento estricto de la Constitución, no hay margen para la rectificación", ha insistido.

En materia económica, el líder del PP defiende que rebajará el IRPF para las rentas más bajas porque "España no puede seguir siendo el país de la OCDE que más renta familiar disponible ha perdido".

Se desmarca de Vox respecto a derechos LGTBI y la violencia machista

Durante la entrevista al citado medio, Feijóo se ha desmarcado de Vox en cuestiones relacionadas con el colectivo LGTBI y la violencia machista, y afirma que el partido de Abascal se "confunde" sobre estos temas e incide en que no comparte su discurso y no cree que se deba dar muchas vueltas sobre este asunto.

"En España hay crímenes machistas, como en todo el mundo. En cuanto al colectivo LGTBI, merece que se reconozcan sus derechos y sus libertades, por supuesto. Y lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Por tanto, no sé si la posición de Vox es una estrategia electoral, pero yo no estoy de acuerdo con ella y estará fuera de las actuaciones de los gobiernos del PP", ha indicado. Al respecto, añade que los derechos del colectivo están "consagrados" en la Constitución. "El derecho a la libertad sexual es un derecho consagrado en la Constitución y siempre lo hemos protegido en nuestras políticas", ha sentenciado.