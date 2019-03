Fomento inicia su plan de alquiler con los primeros 5.000 pisos por debajo de 400€

El Ministerio de Fomento ha activado los primeros 21,5 millones de euros destinados a la Sociedad Estatal de Suelo (Sepes) para iniciar con este importe su gran plan para la promoción de alquileres baratos. Con esta decisión, se pone en marcha la construcción de unas 5.000 viviendas que se pondrían en el mercado para ser habitadas por menos de 400 euros al mes. La iniciativa tendrá lugar en grandes ciudades donde la presión sobre este mercado es mayor: Madrid, Valencia, Sevilla y Málaga.

Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, donde también ha recordado que el Plan Estatal de Vivienda ya contemplaba otras 1.500 viviendas y que, sumando unas y otras, se llega ya prácticamente al tercio de las 20.000 que pretende habilitar su departamento y que adelantó en el Congreso.

El ministro ha sido especialmente duro con la situación de Madrid, donde la gente vive en habitaciones y pisos baratos compartidos, porque no puede pagar otra cosa. “Eso es deprimente, depresivo... hace que la gente se sienta inferior, por si todo lo que hagamos es poco y está justificado como urgente y necesario vía decreto”.

En concreto, Ábalos aseguró durante su comparecencia en la Cámara Baja que el Ministerio va a promover entre los cuatro y seis próximos años un parque de 20.000 viviendas públicas para destinarlas a alquiler con el fin de aumentar la oferta de este tipo de pisos y contribuir a atajar así el alza que está registrando su precio. Para Ábalos, estas medidas sientan las bases de una política de vivienda encaminada a garantizar el acceso a la misma. No obstante, ha asegurado que es consciente de que esta tarea, junto con la protección del acceso a la vivienda, requerirá del concurso de todas las administraciones y fuerzas políticas. Por ello, ha instado a alcanzar "un gran pacto de Estado por la vivienda en España".

Mira también Ábalos anuncia su nueva ley para bajar el alquiler para antes de que acabe el año

En relación con el debate en torno a los Presupuestos Generales del Estado para 2019, y después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantase el pasado sábado que es posible que no se lleguen a presentar por la falta de apoyos parlamentarios, Ábalos reconoce que hay dificultades pero que se sigue trabajando con un cúmulo de peticiones de todo el mundo que hay que tratar bien para hacer un buen debate posterior.

El responsable de Fomento, que también es secretario de Organización del PSOE, ha recordado que el PP aprobó los del año 2018 en el mes de abril. “Queremos tener un presupuesto propio y vamos a luchar hasta el final para hacerlo”, ha subrayado sin terminar de renunciar a la posibilidad de que finalmente entren en la Cámara Baja.

En lo que no ha querido entrar el ministro es en el juego de las posibles fechas electorales a partir de si hay o no Presupuestos (algo en lo que Podemos empieza a colocar como piedra de toque de la legislatura), aunque reconoce que nada es descartable. “Nunca vamos a ir a remolque y a presión de nadie”, ha subrayado.

Asimismo, y en relación con otro de los grandes cometidos de su ministerio, Ábalos ha recordado que no tenemos un modelo coherente de autopistas. "Tenemos una red que no ha dejado de crecer y cuyo mantenimiento no se puede hacer vía Presupuestos", ha inciado antes de incidir en que hay que abaratar los peajes e introducir mejoras para que las autopistas radiales las usen más gente. “Esas radiales nos las hemos encontrado así y hay que hacer algo con ellas para que mejore el tráfico. Pueden ser muy útiles para salvar atascos, pero a otro precio”.