Gana 5 millones en la lotería con un boleto equivocado que no había pedido

La vida del americano Jonathan Bate cambió por completo el miércoles por la mañana. Este trabajador de la construcción paró en un centro comercial para tomar un café después del trabajo. Decidió comprar también un boleto de lotería pero no recibió el que quería. Esto le irritó, pero después esta confusión supondría la mayor alegría de su vida.

El boleto de lotería valorado en 20 dólares era del formato 'rasca y gana'. Cuando Bate se tomaba el café en su coche procedió a rascarlo. Acto seguido se dio cuenta de que era el ganador.

"Todavía no me puedo creer que haya ganado. Me dieron el boleto equivocado. Pedí uno en concreto y me dieron otro", explicó en declaraciones recogidas por el medio 'nclottery'.

El boleto estaba premiado con cinco millones de dólares. Bate podía elegir entre cobrar el dinero en anualidades de 250.000 dólares durante 20 años o una suma instantánea de tres millones.

El afortunado ganador eligió esta última opción, renunciando a dos millones, pero convirtiéndose en millonario al instante. Finalmente, ingresó 2,1 millones de dólares tras aplicar los impuestos a la cantidad.

Así invertirá el dinero de la lotería

Bate ya tiene claro lo primero que hará con esta suculenta suma de dinero. Comprará un nueva furgoneta y pagará los estudios en la universidad de su nieta.

Este americano ganó el premio más alto de la lotería Fortune. Este juego de azar lanzó en agosto de 2019 tres premios de cinco millones de dólares y seis de 100.000. Bate tuvo la suerte de embolsarse el último gran premio de cinco millones que estaba en juego.