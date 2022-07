Compra la lotería para alegrarse el día y gana casi 1 millón de euros al momento

Que ganar la lotería es un cambio completo de vida, no hay quien lo niegue. Mientras que algunos deciden utilizar el dinero del premio para vivir por todo lo alto, como la conocida afortunada británica que desde que ganó el Euromillones con 17 años ha utilizado la fortuna para retoques estéticos, fiestas y toda clase de lujos, otros optan por llevar un perfil bajo y gastar solo en lo necesario. Como demostraron los últimos premiados del Euromillones, que incluso han comprado un coche de segunda mano a pesar de ser millonarios.

El caso de este jugador de Michigan es bastante particular. El hombre de 40 años salió con antelación de su trabajo después de una jornada laboral muy complicada, como se encontraba algo decaído, decidió comprar un billete de lotería de 'rasca y gana'. Para su fortuna, nada más revelar el primer hueco, descubrió que estaba premiado con un millón de dólares, lo que al cambio son unos 945.000 euros. "Me detuve para comprar un boleto de lotería de camino a casa y cuando vi que había ganado todo lo que pude pensar fue que no era real", explica a la administración de Loterías y según recoge el diario local Click On Detroit.

Así gastará el dinero

Para certificarse de que realmente había obtenido el premio, el ciudadano acudió a una administración de loterías para que lo comprobasen y la pantalla reveló que el ticket era cierto. Ya ha reclamado su fortuna en la sede oficial de Loterías de Michigan y, a diferencia de otros ganadores, ha decidido que le ingresen el pago en una única transferencia en vez de la opción de 30 anualidades que también ofrecen en este tipo de sorteos.

Por el momento sus planes son comprar un nuevo camión que le permita seguir trabajando como transportista y ahorrar el resto de la fortuna para hacer frente a posibles baches económicos en el futuro.