Gastos imprevistos: cuáles son y cómo proteger nuestro dinero frente a ellos

El ahorro es una de las prioridades financieras de las familias, pero para acumular una cantidad de dinero no existen pautas universales. Junto con los ingresos y gastos de cada persona entran en juego las necesidades, edad o situación laboral. Un denominador común para todos son los gastos imprevistos. Aparecen cada mes de forma impensada, pero si no se abordan a la larga pueden crear un boquete en el presupuesto personal.

El 33,9% de los hogares no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos en 2019, según la última encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística. El verano es una época propicia para que asomen esos gastos imprevistos: una avería en el coche por un viaje largo estas vacaciones, arreglar o reponer electrodomésticos, cambio de muebles, gastos médicos inesperados… En definitiva, todos esos desembolsos que no estaban contemplados en el presupuesto y además suelen ser urgentes: no podemos posponerlos y tampoco contamos con tiempo para ahorrar y así abonarlos al contado. El resultado es un desajuste de la economía familiar.

"Aunque se intente tener todo bajo control, es casi inevitable que surjan ciertos gastos inesperados", indican desde la unidad de gestión financiera de Mapfre, presente en la red de asesores financieros de Finect. "Para anticiparse a lo que pueda ocurrir, lo más conveniente es mantener un nivel de ahorro adecuado. De este modo se puede hacer frente a los desembolsos imprevistos sin tener que solicitar un préstamo o endeudarse", añaden.

Un presupuesto será el mejor aliado de partida para organizar nuestras finanzas y contrarrestar los gastos que no estaban contemplados. Los elementos que debe reflejar son los ingresos totales, gastos fijos que hay todos los meses (compra, pago de una vivienda, colegio…) y gastos ocasionales pero previstos (seguro del coche, impuestos como el IBI).

Micappital, entidad presente en la red de Finect, también recomienda presupuestar los gastos y hacer una media de gastos mensuales obligatorios. Micappital recomienda seguir otro paso útil para generar una bolsa de ahorro frente a imprevistos: abrir una cuenta corriente para ingresar el ahorro mensual, pero distinta de la cuenta principal. "Una vez tengas abierta la nueva cuenta de ahorro, el día que recibes la nómina haces una transferencia a tu cuenta del importe que has calculado que no es un gasto necesario". Los asesores de Micappital explican que en caso de imprevistos, ese dinero se podrá recuperar de la cuenta.

Ahorrar e invertir

Los gestores financieros recomiendan a sus clientes separar esa parte de dinero para emergencias. Funciona como una reserva de alrededor del 5% al 10% del sueldo. Otras formas de defenderse ante gastos imprevistos pasan por tener un control de las facturas para llevar los pagos a rajatabla.

Por otra parte, los clientes bancarios deben prestar atención a los cobros de sus productos financieros, como las comisiones de apertura o cancelación de cuentas, o redondeos al alza en los préstamos. Ante cualquier duda, pedir la opinión de expertos como los asesores de la plataforma de Finect es una de las mejores formas de gestionar el dinero.

Por último, para hacer crecer el colchón de emergencia de imprevistos una alternativa es contratar productos de inversión con los que obtener rentabilidades. Es suficiente con aportaciones pequeñas y, según explican los asesores financieros, dirigidas a productos que se ajusten al perfil de cada inversor. Las ganancias acumuladas con ellos se podrán destinar a esa reserva de imprevistos y a otros gastos habituales.