El truco de los tarros para ahorrar hasta 1.400 € al año sin tener un sueldo alto

Aunque los últimos datos, sobre todo los de empleo, arrojen un buen halo de esperanza en cuanto a la salida de la crisis, no hay que olvidar que la pandemia de la Covid-19 ha mermado los ingresos de muchas familias que se han visto obligadas a solicitar algún tipo de subsidio o a buscar un trabajo extra que aporte algo más de dinero a la economía familiar. Por eso, en estos momentos también es recomendable llevar a cabo algún tipo de mecanismo o truco de ahorro.

Hay muchos libros y estudios sobre cómo tener una mejor educación financiera. Uno de ellos es el del millonario Harv Eker que dedica varios capítulos de su libro 'Secrets of the Millonaire Mind' (secretos de la mente millonaria) a los métodos de ahorro más efectivos. Él mismo ha creado uno llamado 'el sistema de los tarros' que te puede hacer ahorrar hasta 1.400 euros al año (incluso, aunque los ingresos no sean muy altos).

Básicamente, utilizando este sistema, se divide el dinero mensual ganado en cuatro (lo que se gana semanalmente) y se pone en seis diferentes cuentas, distribuyéndose un determinado porcentaje del mismo en cada una de ellas. Esto puede llevarse a cabo con seis cuentas bancarias o con tarros o botes físicos, de ahí el nombre de esta fórmula de ahorro.

Porcentajes para cada tarro

¿Qué porcentaje de dinero se destina a cada uno de esos recipientes? Veamos a continuación el sistema explicado por Eker:

Tarro de necesidades : el 55% del sueldo va destinado a alquiler, comida, electricidad y otras facturas del hogar.

: el 55% del sueldo va destinado a alquiler, comida, electricidad y otras facturas del hogar. Tarro de ahorros a largo plazo para gastar : el 10% debe ser destinado aquí. Ha de ser un dinero con intención de gasto a largo plazo en un artículo de envergadura como un coche. Si no se utiliza quedará como dinero por si ocurre algo.

: el 10% debe ser destinado aquí. Ha de ser un dinero con intención de gasto a largo plazo en un artículo de envergadura como un coche. Si no se utiliza quedará como dinero por si ocurre algo. Tarro para ocio : otro 10% para actividades de ocio como deportes o cine. Asegúrate de gastar todo este dinero cada mes.

: otro 10% para actividades de ocio como deportes o cine. Asegúrate de gastar todo este dinero cada mes. Tarro para educación: un 10% más para aprender, ya sea a través de libros, cursos, 'coaching', etc.

un 10% más para aprender, ya sea a través de libros, cursos, 'coaching', etc. Tarro de beneficio pasivo: es clave que un 10% del dinero mensual disponible se invierta en fondos de inversión o acciones que hagan que la cantidad crezca poco a poco sin requerir esfuerzos.

es clave que un 10% del dinero mensual disponible se invierta en fondos de inversión o acciones que hagan que la cantidad crezca poco a poco sin requerir esfuerzos. Tarro de solidaridad: es ético y solidario donar una pequeña parte de nuestro dinero a causas sociales

Un plan de ahorro para todos los bolsillos

Normalmente, Eker señala que mucha gente se echa para atrás. Suelen decir, "me encantaría aplicar el método, pero no lo hago porque no tengo suficiente dinero". Sin embargo, el hábito es mucho más importante que la cantidad. La clave es manejar el dinero de forma correcta y, por ello, el 'sistema de los tarros' se puede aplicar aunque se gane solo un euro a la semana.

Para hacernos una idea de cuánto se puede ahorrar hemos cogido el sueldo más frecuente en España: 17.842 euros brutos. Este salario da lugar a una cantidad neta mensual de 1.238,1 euros, o lo que es lo mismo, 309,52 euros a la semana.

De este modo, al tarro se destinan 170,09 euros casa semana, al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto 30,93 euros, respectivamente y, al último, 15,46 euros.

El tarro dos, el de los ahorros a largo plazo, acumulará al mes 123,72 euros de ahorros. Una cifra que multiplicada por 12 da lugar a 1.484,64 euros al año. Así de simple. Además, esta cantidad puede aumentar pasando la cuantía del bote de la solidaridad (no todos los ahorradores lo utilizan) al tarro número dos.