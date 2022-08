Gazprom anuncia un corte de gas de tres días a Alemania y enciende las alarmas.

El gigante gasístico ruso Gazprom anunció este viernes su intención de cerrar el próximo 31 de agosto durante tres días el bombeo de gas a Alemania y ha desatado el nerviosismo en el país y en toda Europa ante las sospechas de que se trate del inicio del corte total del suministro, como se venía sospechando desde el principio del verano. Desde la compañía rusa aseguran que se trata de un corte puntual de tres días para llevar a cabo el servicio técnico de la única instalación de bombeo en funcionamiento, y que poco a poco se ha ido reduciendo en los últimos meses hasta dejarlo en un 20% de su capacidad.

"El 31 de agosto de 2022 el Trent 60, único equipo de bombeo operativo, se detendrá durante tres días para llevar a cabo labores de servicio técnico y mantenimiento rutinario", informó la empresa en su canal de Telegram. Un mensaje escueto que se produce el mismo día que el canciller alemán, Olaf Scholz, ha asegurado en el parlamento germano con contundencia que no se abrirá el Nord Stream 2, que se quedó paralizado como represalia por la invasión rusa de Ucrania y que algunas voces de su propio país, cercanas a Putin, le habían pedido.

Según Gazprom, "el conjunto de trabajos acordes al contrato vigente de servicio técnico se llevará a cabo junto a especialistas de la compañía Siemens". "En correspondencia con la documentación técnica de la compañía Siemens, cada 1.000 horas es necesario llevar a cabo un mantenimiento técnico del equipo que incluye la revisión del chasis para detectar fisuras, deformaciones, manchas de quemaduras", además de la inspección de otros sistemas del equipo, indicó la empresa. Cuando concluyan las labores de mantenimiento, el bombeo de gas será restablecido hasta el nivel previo al cese de las operaciones, de 33 millones de metros cúbicos diarios. Gazprom ya había anunciado el pasado 27 de julio un recorte del bombeo de gas a la quinta parte de la capacidad del gasoducto, una decisión que, según Berlín, responde a una "estrategia de guerra".

Todos los anuncios de recortes paulatinos del gas a Alemania que se han ido dando en los últimos meses se han producido bajo la excusa de problemas técnicos de todo tipo, que lejos de solucionarse, parece que se han enquistado. Fuentes políticas españolas, muy cercanas a ese proceso, aseguraban hace apenas un mes que la UE esperaba el corte definitivo del gas a Alemania "más pronto que tarde" y en todo caso, antes de que finalizara el mes de agosto, por lo que este anuncio ha levantado todas las alarmas en los socios comunitarios.

Berlín descarta retomar Nord Stream 2

Esta misma mañana, el Gobierno alemán descartó hoy poner en funcionamiento el Nord Stream 2 y se remitió a la existencia de otros gasoductos perfectamente operativos al comentar la exigencia del vicepresidente de los liberales, Wolfgang Kubicki, de retomar el paralizado proyecto. "Tenemos un gasoducto en funcionamiento, Nord Stream 1, que a pleno rendimiento es suficiente para cubrir las necesidades de gas en Alemania", dijo en una rueda de prensa ordinaria un portavoz del Ministerio de Economía. Agregó que la propuesta de Kubicki tiene que ver con un país, Rusia, "que ha demostrado ser un proveedor de energía poco fiable".

En tanto, el portavoz adjunto del Gobierno alemán, Wolfgang Büchner, recordó que el proceso de certificación de Nord Stream 2 se paralizó "por una buena razón" -como respuesta al reconocimiento por parte de Moscú de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk- y que la reanudación del proyecto "no está actualmente en discusión". El portavoz se remitió además a las declaraciones del canciller, Olaf Scholz, de comienzos de mes, en cuanto a que "hay suficientes capacidades con respecto a Nord Stream 1".

"No faltan en absoluto posibilidades para cumplir con todos los contratos que Rusia ha cerrado para toda Europa" con la ayuda de este gasoducto y del de Ucrania, "que sigue en funcionamiento", citó al canciller. Se refirió, asimismo, a la existencia incluso de un tercer gasoducto, "en funcionamiento hace décadas", que pasa por Bielorrusia y Polonia, y que ahora "la propia Rusia ha decidido sancionar".

El portavoz de Economía recordó, por otra parte, que el objetivo del Gobierno alemán es independizarse de las importaciones de energías fósiles, especialmente de Rusia, "por las actuales razones, pero también por principio". En tanto, una portavoz del Ministerio de Finanzas afirmó que su titular, el líder de los liberales, Christian Lindner, cree que la propuesta de Kubicki es "errónea" y "descabellada".

En declaraciones a la red de medios RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), Kubicki se mostró convencido de que no existe "ninguna razón sensata para no abrir Nord Stream 2", lo cual le ha valido críticas desde su propio partido. "Debemos abrir Nord Stream 2 lo antes posible para llenar nuestros depósitos de almacenamiento de gas para el invierno", dijo

Agregó que una vez estén llenos, se puede volver a cerrar Nord Stream 2 y también el resto de gasoductos tan pronto como Alemania logre no depender de las importaciones. Si el presidente ruso, Vladímir Putin, decide cortar el suministro, Alemania no habrá perdido nada, pero si llega más gas por esta vía, "incluso la cantidad completa prometida contractualmente", ayudará a que la gente no pase frío y que la industria no se vea gravemente afectada, argumentó.