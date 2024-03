¿Qué hábitos debes seguir para adoptar un consumo responsable?

Realizar un consumo responsable en tu hogar no es solo beneficioso para tu bolsillo. También es una práctica sostenible y beneficiosa para el futuro del planeta. Adoptar ciertas prácticas a la hora de hacer la cesta de la compra en el supermercado o reducir el consumo de suministros, te ahorrará dinero al mes y así tu economía personal no se verá resentida. Contribuir a la economía circular o reducir la potencia de la calefacción pueden suponer una diferencia económica que ayude a tus finanzas personales.

Consejos de consumo responsable

Siempre que debas hacer alguna compra, es preciso que la planifiques y te preguntes qué necesitas realmente. Asimismo, es recomendable que tengas en cuenta el país del que procede el producto, porque la huella de carbono se incrementa con la distancia. Además, debes asegurarte de que la empresa vendedora sigue los criterios medioambientales y sociales de un comercio justo.

Ahorro económico sin renunciar a lo necesario

Cualquier pequeño gesto, como reducir la potencia de tu calefacción o aprovechar la luz natural en lugar de la artificial, puede tener un gran impacto en el futuro del planeta. Pero eso no significa que no puedas disfrutar de tus aficiones, sino que debes hacerlo siendo consciente de la relevancia del comercio justo. Esto te permitirá ahorrar cada mes, ya que prevendrás gastos superfluos.

Contribuir a la economía circular

Adoptar un sistema de economía circular evitará que todos esos productos que ya no emplees terminen en un vertedero contaminando el planeta. En su lugar, es mucho más aconsejable que busques una nueva vida para esos artículos vendiéndolos en plataformas de segunda mano.

No obstante, hay veces en las que un producto ya no puede repararse o no sirve para su cometido. En estos casos, siempre debes tratar de reutilizarlo para que cumpla otro fin. Por ejemplo, es muy común crear macetas a partir de neumáticos. Algo similar sucede con los cubos de pintura y otros recipientes.

Pese a ello, es cierto que hay muchos artículos que no es posible reutilizar. En estas situaciones, la mejor salida es la del reciclaje y la mayoría de localidades disponen de puntos limpios. Aquí puedes entregar tus viejos productos para que sean transportados a unas instalaciones especiales. En ellas, se separarán sus componentes y se reaprovecharán todas sus materias primas para continuar con el ciclo productivo.

Sostenibilidad y lucha contra el cambio climático

En tu día a día hay muchos cambios que puedes hacer para conseguir un ahorro económico que también repercuta en el bienestar del planeta. El uso de combustibles fósiles es una de las causas principales del calentamiento global.

Por tanto, siempre que debas viajar o desplazarte en distancias cortas es recomendable que des un paseo. Igualmente, puedes ir en bicicleta o en transporte público para reducir tu impacto ambiental. Por otro lado, cuando vayas al supermercado, puedes llevar tu propia bolsa de la compra, y si es posible, procura que no sea de plástico.

El ahorro económico del consumo responsable es solo una de sus múltiples ventajas. La lucha contra el cambio climático necesita que cada ciudadano aporte su granito de arena. Lo puedes hacer siguiendo una economía circular en tu hogar o reduciendo el gasto de energía.