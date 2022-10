Hacienda lanza una macrooperación por el fraude en franquicias de paquetería. 

La Agencia Tributaria ha lanzado una macrooperación contra el fraude en franquicias de mensajería y paquetería, que abarca catorce comunidades autónomas, ante los indicios de ocultación de ventas y pagos en B a los trabajadores.

Según ha informado este martes la Agencia Tributaria en un comunicado que recoge Efe, las inspecciones comenzaron el pasado miércoles -270 funcionarios se personaron en 76 locales en 14 comunidades autónomas- y continuarán a lo largo de los próximos meses.

La mayor parte de los locales se situaban en la Comunidad Valenciana (18), seguidos de Cataluña (11), Galicia (10), Madrid (9), Andalucía (6), Castilla y León (5), Aragón (3), Canarias (3), Cantabria (3), Murcia (3), La Rioja (2), Asturias (1), Castilla-La Mancha (1) y Extremadura (1).

Operación 'Columba'

La operación 'Columba' ha puesto en marcha más de un centenar de comprobaciones inspectores a 77 sociedades y 40 personas físicas y prevé analizar tanto actividad no declarada como pagos irregulares (en B) a los trabajadores o el recurso a programas informáticos de doble uso para ocultar las ventas.

Las inspecciones parten de denuncias que han comunicado a la Agencia Tributaria varios supuestos casos de ocultación de actividad económica y pagos irregulares a los trabajadores, relacionados con facturación en efectivo y el software de doble uso -cuya tenencia y utilización se ha comprobado en las primeras inspecciones-.

Las personaciones de este miércoles han permitido a la Agencia acceder directamente a la documentación e información contable incluida en los sistemas informáticos con el objetivo de "confirmar y cuantificar" la actividad no declarada.

Asimismo, las actuaciones abarcarán al entorno "societario y familiar" de las empresas investigadas que "presentan signos externos de riqueza no coherentes" con los ingresos declarados.

De acuerdo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), más del 60% de los 2.177 operadores inscritos en el registro postal lo hacen como franquicia u otras vinculaciones análogas.