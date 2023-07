Si Hacienda aún no te ha devuelto el dinero de la Declaración de la Renta, este puede ser el motivo

Fue el pasado 11 de abril cuando se abrió el plazo para presentar la declaración de la Renta 2022 en España, que llegó a su fin el 30 de junio. Desde entonces, han sido muchos los contribuyentes que no han faltado a su cita anual con la Agencia Tributaria y ya han cobrado el dinero que se les había retenido. Sin embargo, puede que otras personas a las que también les ha salido a devolver la declaración del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas todavía no hayan recibido ese ingreso en su cuenta bancaria. Si esto sucede, es probable que haya ocurrido algún problema.

Todas las personas que percibieron más de 22.000 euros de un único pagador en 2022 o 14.000 euros de varios pagadores tenían la obligación de realizar la declaración de la renta este año. Esta tramitación puede salir a pagar o devolver. En el primer caso, el contribuyente tiene que abonar a Hacienda la cantidad resultante y, en el segundo, es la administración la que tiene que pagarle.

Por lo general, las declaraciones que incluyen los datos que tiene la Agencia Tributaria y no se han modificado se tramitan antes que otras más complejas, como las de los autónomos, o que tienen ganancias patrimoniales por ventas de activos financieros o inmobiliarios.

Qué pasa si Hacienda no me ha devuelto todavía el dinero

Uno de los motivos más habituales por los que Hacienda se retrasa en efectuar el pago es que el contribuyente tenga una deuda pendiente con la administración, ya sea de forma consciente o inconsciente. Cuando esto ocurre, la Agencia Tributaria retendrá el dinero hasta que el perceptor liquide lo que debe. Es posible comprobar si se tiene una deuda a través de la Sede Electrónica. Para ello, basta con acceder a la sección ‘Ayuda’ y clicar en el apartado ‘Consulta de Deudas’.

Otra de las razones por las que quizá no se perciba la devolución de Hacienda es haber proporcionado un número de cuenta incorrecto. De ahí la importancia de comprobar que todos los datos facilitados son correctos. A ello se une la posibilidad de que la declaración todavía esté en revisión o comprobación. Ante esto, se puede ofrecer colaboración para agilizar el proceso.

Por el contrario, si está todo bien y la Agencia Tributaria no ha ingresado la devolución, se debe solicitar de nuevo. Después de que se haya devuelto el dinero, se recibirá una notificación de Hacienda indicando los intereses que corresponden.

¿Cuánto tiempo tiene Hacienda para pagarme?

Una vez que finaliza el periodo para presentar la declaración de la Renta, la Agencia Tributaria tiene hasta finales de año para devolver el dinero a sus contribuyentes. Así, aunque buena parte de los españoles ya lo han recibido y lo habitual es que se obtenga en un plazo aproximado de dos semanas, es posible que algunos tengan que esperar hasta el 31 de diciembre.

No obstante, si el resultado de la declaración salió a devolver y aún no se cuenta con el ingreso en la cuenta, el contribuyente tiene derecho a que la Agencia Tributaria pague los intereses de demora: va desde el 31 de diciembre hasta la fecha en que se ordene la devolución, y para la renta 2022 es del 3,75%. Además, no es necesario reclamarlo, ya que el importe se incrementa de manera automática.

Es posible comprobar el estado en el que se encuentra la declaración. Esto se hace en la página web de la Agencia Tributaria, en el apartado de IRPF. Hay que clicar en ‘Servicio de tramitación borrador / declaración (Renta WEB)’ y fijarse en ‘Estado de tramitación’. Así se podrá comprobar si se está tramitando, está siendo comprobada o ha sido tramitada estimándose conforme la devolución solicitada por usted. Para acceder, hay que disponer de Cl@ve Pin, certificado o DNI electrónico, o indicando el número de referencia y los datos de identificación.