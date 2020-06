He heredado de una tía cuatro inmuebles vacíos, y estoy ahora en trámites de aceptación de la herencia, que es cuantiosa (y que me va a salir a pagar bastante). Los pisos están vacíos o con trastos inservibles, pero he leído que debemos valorar el mobiliario en un 3% del valor de cada piso. El otro día leí que había habido una sentencia sobre este asunto que arroja alguna esperanza. ¿Me podéis explicar el tema?