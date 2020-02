Hernández de Cos apuesta por mantener la reforma laboral pese al plan PSOE-UP

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido, en una entrevista con el 'Financial Times', que el Gobierno español mantenga la reforma laboral dado que los economistas la consideran vital para la recuperación del país.

"La economía española aún necesita mantener la competitividad a alto nivel", dijo el gobernador al periódico económico. En su opinión, una reforma del mercado laboral apoyada en 2012 por el anterior Gobierno de centro derecha dio a las compañías mayor flexibilidad para recortar costes después de la crisis financiera, según recoge Efe.

"Dado que es tan difícil desde un análisis empírico desenredar todos estos cambios (puestos por la reforma laboral), si tocas uno, no sabes cuáles serán las consecuencias", afirmó. El plan para rechazar la reforma es una pieza central del acuerdo de colación entre los socialistas del PSOE y la formación de izquierdas Unidas Podemos formado el mes pasado, recuerda el rotativo.

El actual Gobierno quiere prohibir los despidos por absentismo por enfermedad y limitar el uso de la subcontratación. Hernández de Cos argumentó que, según él, sería mejor centrarse en asuntos como la reducción de la alta proporción de personas que están con contratos temporales y reducir el desempleo, que actualmente se sitúa en torno al 14%.

'Días contados' para la legislación del PP

La legislación en materia laboral del Partido Popular tiene los días contados. Por si quedaba alguna duda al respecto, la nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lo dejó claro durante el traspaso de la cartera que recibió de manos de su antecesora Magdalena Valerio. "Debemos derogar la reforma laboral para retomar los derechos de las trabajadoras y trabajadores", dijo ante los líderes patronales y sindicales –mostrando, eso sí, una mayor sintonía con los sindicatos frente a los empresarios– y ante la atenta mirada de la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, contraria a la derogación total de la norma.

Su discurso de presentación no dejó margen para la interpretación: el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos dará la vuelta a la legislación laboral vigente. Así aterrizó Díaz en una sala abarrotada del Ministerio de Trabajo donde, no obstante, no fue la única protagonista. Las miradas también se dirigieron a Valerio, cuya salida del Gobierno pilló por sorpresa a muchos de los presentes. Y a José Luis Escrivá, el nuevo responsable de velar por la sostenibilidad de las pensiones públicas desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, las negociaciones entre Gobierno de coalición, patronal y sindicatos solo acaban de comenzar.