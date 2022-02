¿Es ilegal romper dinero? Los países en los que está considerado un delito

A buen seguro que una de las primeras cosas al leer el titular de esta noticia sea... ¿Qué razón lógica habría para romper o quemar dinero? Seguramente, ninguna... a no ser que vivas en la región canadiense de Gaspé. Lo cierto es que ocurrió hace ya tiempo, en 2015, cuando en esta localidad, provincia de Quebec, comenzaron a circular billetes de 5, 10 y 20 dólares canadienses partidos por la mitad. Hasta recibieron un nombre: los demi. Incluso, fueron aceptados como método de pago -por la mitad de su valor nominal- en algunos comercios.

Entonces, ¿cuál era el motivo para esta práctica? La razón era, entonces, que no fueran aceptados en ninguna otra parte de Canadá. Era una forma de hacer que el dinero se quedase ahí, en la región, para fomentar la economía de los negocios locales.

Pese a todo, romper billetes es una práctica que no puede hacerse en todos los países. Además de que pueda resultar algo absurdo, es que es ilegal. Tal es el caso de Estados Unidos, donde la destrucción de dinero puede llevar a los implicados a prisión, ya que se considera que se está acabando con algo que, pese a estar en tu cartera, pertenece al Estado. Hablamos, pues, de una ley federal que prohíbe la mutilación de la moneda y que data de 1948.

Cualquier alteración, rotura o rayadura de una moneda o billete en circulación es un delito que se puede pagar con multa o hasta con prisión. Anteriormente, las monedas eran consideradas metales preciosos, cuyo valor se clasificaba por material y peso. Las bandas criminales las limaban o cortaban para pagar menos.

En Turquía, la destrucción de billetes también se puede castigar con multas y prisión. Otro ejemplo es Australia, que prohíbe el daño y la destrucción deliberada de dinero australiano sin un permiso legal pertinente. Una ley que cubre tanto el dinero australiano actual como las monedas y billetes históricos.

La legislación de la zona euro

Y en España... ¿Cuál es la legislación? Según la recomendación de la Comisión Europea, los Estados miembro no deben prohibir, ni castigar la destrucción completa de pequeñas cantidades de monedas o billetes de euro cuando esto ocurra en privado. Eso sí, sí que deben prohibir la destrucción no autorizada de grandes cantidades de monedas o billetes de euro.

El código penal no matiza ninguna ley al respecto, pero no hay que olvidar que si alguien rompe o quema un billete, está destruyendo un bien público. El dinero es emitido por el Banco de España y el papel en el que se imprime se ha costeado del erario público. Es decir, aunque pueda resultar extraño, el dinero no es propiamente nuestro, aunque nos lo hayamos ganado.

La Unión Europea tipifica como delito "la falsificación o alteración fraudulenta de dinero de cualquier forma". Por su parte, todo el dinero que no sea apto para la circulación, debe ser entregado a la autoridad nacional.

¿Y si se me rompe un billete?

El Banco de España explica que los billetes manchados, que se hayan mojado o, incluso, quemado, o que les falte algún trozo siempre podrán ser canjeados por uno nuevo de igual valor. Lo que sí que será necesario hacer es acudir a la sede central del Banco de España o a cualquiera de sus sucursales para su reconocimiento y, si no hubiera nada extraño, proceder al canje por uno nuevo.

En cualquier caso, el organismo avisa que para efectuar el cambio es necesario que se presente más de la mitad de la superficie original del billete. O también: demostrar que la parte que falta se ha destruido. "Si el billete está muy deteriorado será analizado por personal cualificado en la Unidad de Análisis de Billetes, que determinará si el billete es legítimo y objeto de abono", añade el Banco de España.

Otra opción es dirigirte al banco y solicitar el cambio de billete, aunque conviene saber que las entidades no están obligadas a prestar el servicio de cambio de billetes rotos. Esto es así porque "no existe ninguna normativa legal expresa que así lo exija". Eso sí, nada impediría al propio banco que sí le prestase el servicio requerido.