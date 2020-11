¿Puedo impugnar una obra por la que no he podido votar en la junta de vecinos?

La semana pasada se celebró Junta de Propietarios en la Comunidad de la que soy copropietario. No acudí porque mis ocupaciones laborales me lo impedían, ni tampoco di mi representación a otro vecino porque en el Orden del Día no había nada a mi juicio relevante. Para mi sorpresa, se acordó acometer una obra con la que no estoy de acuerdo en absoluto que, además, no figuraba en el Orden del Día. Mi duda es si puedo impugnar el acuerdo teniendo en cuenta que no asistí a la Junta. Gracias.