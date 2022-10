Alternativas baratas a los viajes para mayores agotados en el Imserso

El domingo 2 de octubre comenzaron los viajes del Imserso 2022/2023 con destino a las ciudades de interior, mientras que será a mediados de mes cuando comiencen los desplazamientos a costas e islas. Esta temporada que finalizará en el mes de junio del próximo año ha tenido una gran acogida, con mejores datos que los de antes de la pandemia, tanto que ya hay destinos que se han agotado.

La demanda de viajes incluso"supera en cuatro puntos porcentuales" las cifras de 2019, con un 80% de la programación vendida frente al 76% de hace tres años, según ha afirmado Luis Alberto Barriga, director general del Imserso, por lo que ya hay muchos destinos a punto de agotarse. De hecho, ha explicado que "en el lote 1, para la región de Murcia, se ha vendido toda la oferta inicial; Canarias, del lote 2, está al 88,31% de reservas; y los circuitos culturales son los más demandados del lote de turismo interior, con un 96%" de ocupación. Ante tal demanda, han ampliado la oferta en 28.442 plazas más para mayores, por lo que pasan de las 816.029 plazas iniciales a las 844.471.

Si habías pensado viajar a alguno de estos destinos tan solicitados y te has quedado sin plaza o aún no formas parte del Instituto de Mayores y Servicios Sociales o no cumples con los requisitos, otras de agencias como las de El Corte Inglés o Carrefour han comenzado también la campaña de viajes con precios especiales para mayores.

Tenerife: Hotel Alua Tenerife, 4 estrellas

​8 días en pensión completa desde 429 euros

Hotel Alua Tenerife, Puerto de la Cruz Hotel Alua Tenerife

Tenerife es uno de los destinos más solicitados en el Imserso y no todos los hoteles están disponibles. El Corte Inglés ofrece este destino para salidas desde Bilbao, Sevilla, Zaragoza, Santiago, Barcelona, Madrid, Oviedo y Santander. El precio parte desde los 429 euros para mayores de 60 años con salida el 23 de octubre desde la capital de España, mientras que desde el resto de ciudades cuestan entre 500 y 700 euros, dependiendo de la fecha. Se trata de un precio por persona en ocupación doble en el Hotel Alua Tenerife (Puerto de la Cruz), de 4 estrellas en régimen de pensión completa.

La Manga del Mar Menor: Hotel Entremares, 4 estrellas

2 personas en pensión completa desde 73 euros la noche

Hotel Entremares Hotel Entremares

El destino murciano de La Manga ya está agotado en el Imserso, pero en la agencia de Carrefour aún se puede conseguir a buen precio. Por ejemplo, en el Hotel Entremares en octubre desde 73 euros la noche por pareja en pensión completa, es decir, poco más de 500 euros una semana. Se trata del primer hotel de La Manga, junto a Cabo de Palos. Posee la Certificación Q de Calidad Turística. Está en primera línea de playa y tiene 369 Habitaciones, siete plantas, dos piscinas exteriores y una piscina interior. Además, cuenta con animación socio cultural, deportiva, recreativa y de participación, así como salón de baile diario.

Salamanca: Recoletos Coco, 4 estrellas



Salamanca La Información

Los circuitos culturales del Imserso comprenden los viajes turísticos a las capitales de provincia de 6 días y 5 noches en régimen de pensión completa. Además, incluyen visitas culturales en estas ciudades. Mundosenior (que no tiene vinculación con el programa oficial del Imserso), ha presentado viajes muy similares a los de Turismo Social. Por ejemplo, circuitos por Castilla y León, con hotel en Salamanca. Recorre Candelario, Alba de Tormes, pueblos de la Ruta de la Plata, Ciudad Rodrigo y La Alberca. Además, tienen una oferta muy variada.