El IPREM sube un 3,6% y afecta a IMV, ayudas, IRPF y a la pensión del Imserso.

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio por desempleo, entre otras, se convirtió en 2004 en el sustituto Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para solicitar ayudas y este año volverá a subir, lo que supondrá un pequeño alivio para los hogares más desfavorecido. El IPREM ha ido creciendo durante estos años a menor ritmo que el SMI -que en 2022 se ha situado en 1.000 euros- y mientras el primero se ha convertido el referente para la asistencia de las familias con menos rentas, el segundo ha quedado prácticamente restringido al ámbito laboral.

Con el objetivo de que la brecha entre los dos indicadores el próximo año, el IPREM alcanzará los 600 euros en 14 pagas, lo que supone un aumento de 3,6% con respecto a los 579 actuales. Desde su nacimiento, hace 19 años, el indicador ha crecido apenas un 30,5%, pasando de 460 euros a 600, mientras el SMI, que nació en 1963, ha experimento 58 subidas hasta llegar a los 1.000 euros y el próximo año, según contempla el Gobierno seguirá aumentando. Desde 2014, año en el que el salario mínimo estaba en 645, ha aumentado un 55%

El IMV subiría a partir de 2023

La decisión ha sido anunciada a través de Twitter por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, supone aumentar el umbral para llegar a diferentes ayudas, imprescindibles en un momento como el actual. El IPREM se toma como referencia para fijar la renta con la que acceder a viviendas de protección oficial y ayudas para el alquiler, becas de estudio, servicios de asistencia jurídica gratuita, el bono social o el propio Ingreso Mínimo Vital (IMV). Entre los requisitos para obtener el bono social eléctrico se establecen límites basados en múltiplos del IPREM, en este caso el indicador anual, que supondrá 8.400 euros en 2023, es la referencia para un hogar con un menor, que podría obtener la ayuda prevista para vulnerables severos.

Para proteger a las personas que más lo necesitan, el Ingreso Mínimo Vital aumentará en los mismos términos que las pensiones y el IPREM se situará en 600 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2023. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) October 4, 2022

También el paro por el IPREM

El indicador también se usa para fijar los límites mínimo y máximo de la prestación o subsidio por desempleo. Estos límites varían dependiendo de los miembros de la unidad familiar. En caso de no tener hijos, la prestación mínima no podrá ser inferior del 80% del IPREM incrementado en una sexta parte. Para los desempleados con hijos, el valor del subsidio no será inferior al 107% del IPREM incrementado en una sexta parte. Mientras, la pensión de invalidez no contributiva es compatible con el salario por trabajo hasta un límite de 12.847,84 euros anuales. Esta cantidad es la suma de la cuantía de la pensión no contributiva, más el indicador. Si se supera dicha cantidad, la pensión se minora para no sobrepasar el límite establecido.

Justicia gratuita

También en el caso de la justicia gratuita resulta básica la subida del IPREM, ya que los ciudadanos que carezcan de recursos para litigar en cualquier procedimiento judicial tendrás derecho a esta asistencia jurídica. Los límites en este caso son para las personas no integradas en ninguna unidad familiar, 2 veces el indicador; para ciudadanos integrados en hogar con menos de cuatro miembros, 2,5 veces el IPREM, y para los que cuenten con al menos cuatro miembros, 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

Declaración de la Renta

En cuanto a la declaración de la renta, la subida supondrá que más ciudadanos no tengan que tributar, ya que Hacienda señala que deberán declararse, como rendimientos del trabajo, las cuantías que superen los 12.600, 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM en 2023.