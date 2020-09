¿Cuál es la retención mínima de IRPF que se debe aplicar en el sueldo?

El IRPF es un impuesto personal y directo, es decir, grava los ingresos de una persona concreta de acuerdo a su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares. En concreto, el objeto de este impuesto es la renta del contribuyente, la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales. Su aplicación es nacional, aunque hay dos tramos: el estatal y el autonómico.

Este impuesto no se paga en un momento puntual, sino que se abona cada mes a través del salario de cada trabajador en forma de las retenciones en la nómina. No obstante, estas retenciones es un adelanto en función de sus ingresos y de abril a junio los contribuyentes deben presentar la declaración de la Renta para ajustar lo pagado respecto a lo que realmente les . Es decir, las retenciones son un estimación y, en caso de que no sea correcta el pago de más o la devolución se realizará en la declaración.

El cálculo de las retenciones del IRPF es una previsión que realiza Hacienda sobre los impuestos que deberá pagar el contribuyente en la declaración de la renta, pero no siempre coincide con ella. Para hacer esta estimación emplea un algoritmo que tiene en cuenta la edad del contribuyente, la situación familiar, la situación laboral y su retribución.

La retención del IRPF en tu nómina es una obligación de las empresas, quienes además tienen la responsabilidad de ingresar esos importes a Hacienda. La Agencia Tributaria establece los criterios para determinar el porcentaje a aplicar pero como mínimo será del 2%. Este importe mínimo se aplica a los contratos temporales, de duración inferior a un año, en prácticas, convenios con becarios, actividades agrícolas y ganaderas y actividades forestales.

La aplicación de este porcentaje mínimo es porque se presupone que sus ingresos son muy bajos, pero estos trabajadores deben tener en cuenta que en caso de tener dos trabajos en un mismo año y en ambos se le aplica ese porcentaje o si tiene más ingresos además de los laborales probablemente deberá pagar al presentar la declaración de la renta.

Una opción para evitar que la Renta salga 'a pagar' es pedir a la empresa que se incremente la retención, de manera que cada mes se pagará un poco más. En ese sentido hay que tener en cuenta que este cambio no implica pagar menos impuestos, se pagará lo mismo pero de esta forma se distribuye el importe mes a mes.

Rendimientos a los que no se aplica retención

Para realizar este cambio hay que hablar con la empresa, que es la responsable de aplicar las retenciones del IRPF en nuestro nombre, al igual que ocurre con las cuotas a la Seguridad Social. Esta retención en la nómina es obligatoria, salvo que la cuantía anual no supere el importe máximo que establece la normativa según las circunstancias personales. Los límites para no aplicar retención son los siguientes: