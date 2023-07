Italia remitirá una tarjeta con 382,5 euros a las familias vulnerables para alimentos

Un guiño importante a las familias italianas del gobierno derechista de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. A partir del próximo 18 de julio enviará una tarjeta prepago, por un montante de 382,50 euros, a las familias con rentas bajas para que puedan adquirir alimentos básicos. Se trata de una de las medidas incluidas en la Ley de Presupuestos y busca aliviar la elevada inflacióin actual. Para ello, el ejecutivo de Meloni estima un desembolso de 500 millones de euros y hasta 1,4 millones de familias beneficiadas.

La tarjeta, que ha sido bautizada bajo el nombre "Dedicada a ti", será distribuida por Correos tras la presentación de la documentación que se enviará a las familias que tengan derecho. Es decir, aquellas que no superen 15.000 euros en el Isee. Este es el homónimo italiano del español Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Ambos índices sirven de referencia para la concesión o no de ayudas sociales. En concreto, el Isee en Italia es un instrumento que se utiliza también para indicar la situación económica y tiene en cuenta los ingresos y bienes, entre otros factores, y no reciban otras ayudas sociales.

La ayuda llegará a las familias italianas en un contexto de desinflación, que en junio marcó una tasa del 6,5 % interanual mientras que había sido del 7,6 % el mes anterior, continuando su descenso sobre todo al bajar el precio de la energía no regulada, según informó el Instituto Nacional de Estadística (Istat).

Meloni ha defendido en un video que "presentamos una iniciativa que concierne particularmente a las 1.300.000 familias que tienen mayores dificultades para adquirir productos de primera necesidad, el famoso carrito de la compra. Hemos invertido 500 millones de euros para ayudar a estas familias".

Por su parte, el ministro de Economía, Giancarlo Giorgietti, ha afirmado que "las herramientas para combatir la inflación son también otras y no solo está la política monetaria". Giorgietti ha añadido que "la inflación impacta más a las familias menos favorecidas" y por ello "el Gobierno ha decidido intervenir en los dos factores energético y productos alimenticios".

La medida ha recibido el aplauso de la mayor asociación agrícola del país, Coldiretti. "Vivimos la inflación de alimentos más alta en 40 años y de hecho se ha obligado a las familias a reducir la cantidad de alimentos comprados en un 4,7 % con efectos directos en la producción agroalimentaria nacional", observaron.