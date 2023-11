'Wish': la película ambientada en España con la que Disney rentabiliza sus 100 años

'Wish', o cómo Disney quiere rentabilizar su centenario con castillos españoles

El centenario de Disney sigue dando de que hablar. Tras organizar exposiciones en varios lugares icónicos del mundo -Madrid incluida- e incluir los 100 años de la casa entre las atracciones de sus parques temáticos, la compañía estrena este 24 de noviembre 'Wish: el poder de los deseos'. Una historia de nostálgica ambientada en la península ibérica que rinde homenaje a la propia Disney y que pretende rentabilizar al máximo el aniversario… con castillos españoles.

Esta comedia musical, que cuenta con Ana Guerra para interpretar su canción principal, está ambientada en el reino mágico de Rosas, una isla ficticia situada en el extremo sur de la península ibérica. La película, dirigida por Chris Buck y Fawn Veerasunthorn, busca rendir homenaje a la rica historia y diversidad cultural de la región, incorporando elementos arquitectónicos y culturales característicos de España. Entre las influencias destacan el Alcázar de Sevilla, la Torre del Oro, la Mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada, reflejando la mezcla de culturas que han dejado su huella en esta parte de Europa.

La intención de Disney con 'Wish' era crear un espacio de encuentro multicultural, un esfuerzo que se evidencia en el trabajo del equipo de producción, que incluyó asesores culturales y expertos en antropología histórica sociocultural para lograr una representación auténtica y respetuosa de las diferentes culturas que convergen en la península ibérica.

¿Qué dice la crítica de 'Wish', la nueva película de Disney?

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las críticas recibidas por 'Wish' han sido mixtas. Varios críticos han señalado que la película parece caer en la trampa de querer ser un homenaje a los cien años de historia de Disney, pero sin lograr capturar la magia que caracteriza a las producciones más emblemáticas del estudio. Aunque algunos elementos como la voz de Ariana DeBose y la actuación de Chris Pine como villano han sido elogiados, la impresión general es que la película no alcanza las expectativas habituales de una producción de Disney.

Y no será porque la película no cuente con todos los elementos para triunfar: además de la nostalgia por los clásicos de Disney, cuenta con los mismos productores de la exitosa saga de 'Frozen' (que ya se encuentra preparando su tercera entrega). Un dato no menor, ya que las dos aventuras de Elsa recaudaron 1.200 y 1.400 millones de euros, respectivamente.

En su caso, 'Wish' aspira a conseguir entre 45 y 50 millones de dólares en EEUU, una cifra modesta en comparación con su presupuesto de producción, de 200 millones de dólares. Unas perspectivas algo desalentadoras para la que está llamada a ser una de las grandes películas de animación de este 2023.