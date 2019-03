El negocio de Jesús Calleja, amigo íntimo de Sánchez y su 'visitador' en La Moncloa

"Pedro Sánchez es mi amigo", dijo el televisivo aventurero Jesús Calleja (León, 1965) durante la presentación oficial del libro del hoy presidente del Gobierno, 'Manual de Resistencia'. Efectivamente, entre las amistades personales del jefe del Ejecutivo se encuentra la de este emprendedor que dejó el trabajo para el que se había formado -que era como peluquero- para dedicarse a su afición: la naturaleza. Se conocieron durante la grabación de un programa para Cuatro y desde entonces son íntimos. A ambos les sonríe la fortuna: mientras el político ganó por primera vez una moción de censura en España, el montañero llevó a su empresa a obtener en 2017 un beneficio récord.

Cuentan en Moncloa que uno de los pocos visitantes ajenos que ha podido acceder la residencia presidencial durante estos nueve meses de Gobierno con Pedro Sánchez es su amigo Jesús Calleja. Son visitas que no se registran en ningún documento pero que las reciben todos los presidentes. De hecho, la cámara del aventurero fue la primera (y prácticamente la única) que en 2014 entró a la vivienda de Somosaguas donde residía el entonces jefe de la oposición. Fue una de las primeras apariciones de su mujer, Begoña Gómez, en televisión: "No me ha cambiado la vida, pero sí que de alguna manera ahora tienes como más responsabilidades. En el trabajo sí que me dicen mucho: ¡No me habías dicho que eras la mujer de Pedro Sánchez!", admitió la hoy 'primera dama' sobre su vida después de que su marido llegara a liderar el PSOE.

Jesús Calleja y Pedro Sánchez en la presentación de 'Manual de resistencia' / Cuatro

Pero antes de conocer a Sánchez, a Gómez y a sus dos hijas, Calleja ya era un empresario de éxito. Aterrizó en la Cuatro propiedad del Grupo Prisa en 2007. La cadena le compró un proyecto que consistía en recorrer varios 'ochomiles' con una cámara de televisión. Había riesgo y eso vendía. Así nació 'Desafío extremo'. A partir de ese formato creó su propia productora, Zanskar Producciones, junto a una creativa televisiva que fue quien apostó por él desde el primer momento. Es María Ruiz, ahora socia de Calleja. Le pusieron el nombre en honor a una montaña virgen de más de 6.000 metros que había coronado el leonés en el valle del río Zanskar, en el Tíbet, y a la que fue para homenajear a las víctimas de los atentados del 11-M.

Calleja y Ruiz aterrizaron en el universo Mediaset cuando el grupo de capital italiano compró Cuatro a Prisa. Y desde entonces se han convertido en una de las marcas nucleares de la cadena. Después crearon 'Desafío...' en el Himalaya, en el Everest, en el abismo... Hasta 'Planeta Calleja' y 'Volando voy', dos formatos de éxito que siguen hoy entre los proyectos de la compañía que dirige Paolo Vasile. También han trabajado (y trabajan) para otras compañías, como Movistar, para quien producen 'Maratón Man' o 'Scott & Milá', que se estrenó el pasado 28 de febrero. Profesionales de la televisión explican que hasta en estas reuniones por las cadenas Calleja sigue presumiendo de que es "súper amigo" de Pedro Sánchez.

Sánchez y Calleja colgados de un molino eólico. / Cuatro

El caso es que a Jesús Calleja no le va nada mal en el mundo de la televisión. Esta sociedad limitada con sede social en Valdefresno, a las afueras de León, ganó 440.086,96 euros en 2017, frente a los 269.047,79 euros de un año antes. De ese montante Calleja y Ruiz se repartieron 370.370,37 en dividendos (se supone que al 50%). Los restantes 69.716,59 euros fueron destinados a reservas voluntarias". En cuanto al negocio en sí, Zanskar Producciones ingresó 4.441.189,64 euros y gastó 2.336.554,72 en concepto de explotación y 1.451.940,50 en personal.

Además de llevarse a personajes famosos de expedición, a Calleja y su equipo les gusta innovar en televisión. Es algo que gusta a los directivos de Mediaset. Por ejemplo, en Zanskar recuerdan cómo en un viaje a Sudáfrica se les ocurrió pegar una minicámara a un todoterrreno teledirigido. Así consiguieron estas imágenes de un rinoceronte para el programa 'Río Salvaje':

En el terreno más político, Calleja se llevó a Sánchez a dos retos durante ese 2014, recién aterrizado en Ferraz. El primero consistió en descender un molino de viento de 70 metros. En ese programa el socialista le confesó a su amigo: "Estoy convencido de que voy a ser presidente del Gobierno pero estoy trabajando con humildad. Creo que mi partido es el partido que puede cambiar España de verdad, a mejor". En el segundo desafío, escalar el Peñón de Ifach (en Calpe), Sánchez le relató cómo conoció a su mujer. El aventurero también tuvo en su programa a Albert Rivera, con quien tuvo un accidente en un coche de rally, a Soraya Sáenz de Santamaría o a José Luis Rodríguez Zapatero, pero con ninguno entabló tal amistad.

Por cierto que os parece el nuevo gobierno?, más allá de a quien votemos, no cabe duda que es revolucionario, innovador, joven europeista e incluso ilusionante...y lo de Pedro Duke la guinda...Europa lo aplaude y parece un soplo de aire fresco..y además mujeres al poder! me gusta — Jesús Calleja (@JesusCalleja) 6 de junio de 2018

A Calleja no le importa presumir, en público o en privado, de su relación íntima con Sánchez. Cuando formó Gobierno difundió un mensaje hablando de un Ejecutivo "revolucionario, innovador, joven, europeísta e, incluso, ilusionante". Hay quien dice también que estuvo en las quinielas para ser ministro, extremo nunca confirmado. Pero significarse tanto también le ha generado algún retractor que le ha reprochado, por ejemplo, si a su próxima expedición se va a llevar a su amigo presidente en Falcon. Habrá que ver qué ocurre después del 28 de abril para descubrir si seguirán viéndose en La Moncloa... o en Somosaguas.