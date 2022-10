Hoy comienza la gira del autobús del IMV en Madrid: este será su recorrido

El autobús del Ingreso Mínimo Vital, puesto en marcha ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, capitaneado por José Luis Escrivá, da comienzo su recorrido este martes en una parroquia de Alcalá de Henares, en Madrid, para luego continuar su gira por 40 municipios, para llegar al "máximo de beneficiarios". Justo en este sentido, cabe destacar que desde su puesta en marcha, en junio de 2020, el IMV ha llegado a unos 510.000 hogares y casi 1,5 millones de perceptores, aunque el ministro de Inclusión espera que la ayuda supere los 650.000 hogares a final de legislatura.

El proyecto del autobús es el resultado de un estudio que el Gobierno de España ha realizado para detectar a quién no llega todavía la prestación. Tanto es así, que Escrivá ha puntualizado que enviaron "miles de SMS" a potenciales beneficiarios que, a pesar de cumplir los requisitos, no lo han solicitado y, descubrieron que "uno de cada cuatro todavía no lo conoce" a pesar de se encuentran en situaciones de exclusión extrema.

Dentro de esa estrategia de buscar mayor eficacia en la cobertura, se sitúa la campaña que han lanzado estos días desde el Ministerio bajo el lema 'Es lo mínimo'. Al mismo tiempo, también se destaca que hasta el momento han recibido más de dos millones de solicitudes y que la tramitación está "prácticamente al día" con "retrasos mínimos".

🚌 En el Día Internacional para la #ErradicacionPobreza se pone en marcha el autobús del #IngresoMínimoVital, que informará sobre el IMV y ayudará a tramitarlo (gracias a funcionarios voluntarios) en decenas de ciudades durante los próximos meses.



Qué municipios recorrerá el autobús del IMV

El vehículo empieza su andadura este martes en la parroquia San Francisco de Asís, en Alcalá de Henares (Madrid), para después recorrer otras localidades de la Comunidad de Madrid, como Fuenlabrada y Parla esta semana. Luego, hasta 40 municipios de toda España. El autobús hará una pausa en Navidad y después retomará su camino y seguirá en circulación hasta el próximo mes de marzo de 2023.

Está previsto que el autobús permanezca dos días en cada ciudad, para informar, asesorar y, en su caso, informar a los ciudadanos interesados sobre qué requisitos hay que reunir y cómo solicitar el IMV. Dentro del bus irán funcionarios voluntarios de la Seguridad Social que realizarán los trámites administrativos necesarios a las personas que suban para solicitar el IMV.