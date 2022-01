Así es como esta joven planea jubilarse con 35 años: ahorra el 60% de su sueldo

Alcanzar la independencia financiera no es fácil. Los gastos fijos como el alquiler o una hipoteca, las facturas de la casa o incluso el móvil e internet nos quitan una buena parte del salario. Aunque los expertos recomiendan ahorrar un 20% de la nómina, no siempre resulta satisfactorio por las distintas situaciones que se plantean cada mes y desajustan nuestros planes.

Proponerse un objetivo más ambicioso, como aumentar ese porcentaje de ahorro hasta el 60% puede ser la clave para conseguir la libertad económica e incluso jubilarse de manera anticipada. Así lo hizo precisamente Connie Conpoint, una joven estadounidense que después de entrar en un bucle de rutina en el trabajo se dio cuenta que no quería seguir viviendo de ese modo.

"¿Qué pasaría si pudiera romper el vínculo entre el trabajo y la presión de ganar dinero?", se dijo un día y entonces comenzó a investigar sobre la independencia financiera. Tal y como explica en Grow, la joven ya estaba en desacuerdo con las jornadas laborales de 40 horas y después de llevar cuatro años trabajando en un el departamento de Recursos Humanos de una empresa tecnológica decidió dar un cambio a su vida.

Inversiones y hábitos de ahorro

Aunque decidió buscar por todo internet experiencias y métodos para conseguir sus objetivos financieros, pronto dio con un libro que le cambió la perspectiva. 'El camino hacia la riqueza' de J.L. Collins se convirtió en su guía y fue una de las claves para decidir su estrategia. Empezó cambiando sus hábitos de consumo hasta que llegó a ahorrar un 60% de sus ingresos en los últimos tres años.

Ahora, la mayoría de esa cantidad la invierte en el mercado de valores. Conpoint, que tiene ahora 29 años, espera jubilarse a los 35 gracias a su sistema de ahorros. Eso sí, no descarta la idea de seguir trabajando de forma independiente y sin horarios, de manera que su esfuerzo no suponga una presión para pagar su vida diaria. "Con el tiempo, diseñaré un estilo de vida laboral que se adapte tanto a mi agenda como a mi salud mental, y no a las necesidades de productividad de las empresas", explica.

Para aquellos que quieran seguir sus pasos, aporta una serie de consejos que le han ayudado en todos estos años para alcanzar sus objetivos. Según explica, lo más importante es recordar que no existe un método concreto para alcanzar la libertad económica y cada uno debe encontrar aquel con el que se sienta más cómodo.