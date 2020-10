La Seguridad Social recibe un récord de 31.177 millones para pagar las pensiones

Más de 30.000 millones de euros. Es la cantidad que recibirá la Seguridad Social del Estado en el próximo ejercicio 2021, tal y como consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha llevado este miércoles al Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En concreto, entre préstamos y transferencias, el montante total ascenderá a 31.177 millones a lo largo del ejercicio, una cifra récord en lo que se refiere a aportaciones del Estado a la Seguridad Social, con la que el Ejecutivo empieza a dar los primeros pasos hacia la prometida reforma del sistema de las pensiones públicas.

Para empezar, en cumplimiento de la recomendación del Pacto de Toledo para ir sacando de la Seguridad Social los denominados "gastos impropios", el Estado cubrirá 13.929 millones de euros a través de tres transferencias: una de ellas para la financiación de la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de menor (2.785 millones de euros), otra para financiar las reducciones en la cotización a la Seguridad Social (1.779 millones) y la última para financiar "otros conceptos" por importe de 9.365 millones de euros. El objetivo, según figura en el conocido como 'libro amarillo', es "garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo".

Por otro lado, para la cobertura de los complementos a pensiones mínimas se trasferirán desde el Estado a la Seguridad Social 7.075 millones de euros, mientras que la aportación para financiar las pensiones no contributivas está dotada con 2.751 millones (incluido País Vasco y Navarra). "Este crédito permitirá atender el coste derivado de la subida de las pensiones no contributivas en un 1,8% para 2021", indica el Gobierno. Además, el Estado aportará otros 1.414 millones para financiar las prestaciones no contributivas de protección a la familia. Esta cuantía es inferior a la del ejercicio anterior por haber quedado incluidos dentro del campo de aplicación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) las familias con hijos menores de 18 años sin discapacidad a cargo de los beneficiarios, explica el Ejecutivo.

Hay que recordar que la Seguridad Social dedica cada año 22.871 millones de euros (el 1,6% del PIB) a gastos que no le corresponden. El ministro del ramo, José Luis Escrivá, ha echado la cuenta y la suma es la siguiente: 11.305 millones en políticas no contributivas que se financian con cuotas; 3.911 millones en gastos de funcionamiento; 2.953 millones en prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos y otros 1.082 millones en complementos de maternidad; 1.818 millones en reducciones de cotizaciones a través de, por ejemplo, las tarifas planas de autónomos; 1.014 millones en subvenciones de regímenes especiales; y otros 788 millones en complementos de lagunas en pensiones de jubilación. De este modo, se empiezan a 'endosar' parte de los gastos impropios de la Seguridad social al Estado.

Préstamo para las 'extra'

Por otra parte, dada la situación financiera del sistema y su déficit galopante, el Estado prestará 13.830 millones de euros para garantizar el equilibrio financiero. Este importe, que se corresponde con el ya clásico préstamo para hacer frente a las pagas extraordinarias que reciben los pensionistas en verano y Navidad, es idéntico al que se recoge en el presupuesto base 2020, por lo que, según apunta el Ejecutivo, "la mayor necesidad de financiación externa que la Seguridad Social presenta en el año 2021, principalmente por el impacto de la pandemia, se atenderá por el Estado mediante "un incremento estructural de sus transferencias en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo".

Asimismo, procedentes del "Mecanismo de Recuperación y Resiliencia" (MRR) para hacer frente a la gestión de situaciones de emergencia relacionadas con la Covid-19, se incluyen 18,5 millones de euros en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para garantizar la capacidad del sistema sanitario en materia de recursos humanos y planes de contingencia, y 8,5 millones de euros en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social para la financiación de inversiones.

Para la atención a la dependencia el Estado aporta 2.353 millones de euros, mínimo garantizado por el Estado, 218 millones a la financiación por el Estado de las cuotas sociales de cuidadores de personas en situación de dependencia y 283 millones para el nivel convenido. Asimismo, se dotan 106 millones de euros para otros gastos en materia de dependencia.