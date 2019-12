Los futbolistas extranjeros en China no podrán ganar más de 3 millones al año

La Superliga china ha dado los primeros pasos para evitar la "ruina financiera". Con este objetivo, desde la institución han anunciado este jueves que los fichajes extranjeros no podrán ganar más de 3 millones de euros al año después de impuestos, una vez que entre en vigor un tope salarial que también afectará a los jugadores nacionales, el primero en más de una década. Además, las autoridades del fútbol chino han anunciado otras medidas destinadas a registrar importantes reducciones en el gasto de los clubes antes de que dé comienzo la temporada 2020.

Además, se ha establecido un límite de 10 millones de yuanes (1,3 millones de euros) en los salarios de los jugadores chinos y a los clubes tampoco se les permitirá gastar más de 1.100 millones de yuanes (141 millones de euros) en sus operaciones durante la próxima campaña, con salarios que no excederán el 60% de esa cantidad.

"Nuestros clubes gastaron demasiado dinero y nuestro fútbol profesional no se ha manejado de manera sostenible. Si no tomamos medidas oportunas, me temo que colapsará", lamentó el presidente de la Asociación China de Fútbol, Chen Xuyuan, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

Mira también China rebajará los aranceles a más de 850 productos desde el 1 de enero

A los clubes también se les permitirá fichar a un quinto jugador del extranjero, por encima de la cuota actual de cuatro, pero solo se les permitirá alinear a cuatro extranjeros en el campo en cualquier momento. La competición ha tratado de frenar el gasto excesivo en la Superliga después de que un desembolso importante en estrellas extranjeras antes de la temporada 2017 viera la llegada de jugadores como el brasileño Óscar o el argentino Carlos Tevez con enormes salarios.

Posteriormente, se impuso un impuesto del 100% a las transferencias valoradas en más de 45 millones de yuanes (5,8 millones de euros) de jugadores extranjeros, misma condición que se impuso a los movimientos nacionales por valor de más de 20 millones de yuanes (2,5 millones de euros).