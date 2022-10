La letra pequeña de la bajada del IRPF para sueldos inferiores a 35.200 euros

La semana pasada se conocía el borrador de la reforma del reglamento del IRPF que prepara el Ministerio de Hacienda de cara al próximo año. En este documento planean aprobar una reducción de la retención a partir de 2023, cuando entrará en vigor la rebaja del IRPF, a quienes tengan una renta inferior a 35.200 euros. Por este motivo, se alarga el umbral de aplicación de la reducción que hasta ahora estaba establecido en 21.000 euros.

En concreto, la modificación será del artículo 83.2 del reglamento del IRPF y se especifica que cuando el contribuyente obtenga una cuantía total de retribución no superior a 35.200 euros anuales, la cuota de retención tendrá como límite máximo el resultado de aplicar el porcentaje del 43% a la diferencia positiva entre el importe de la cuantía total de retribución y el que corresponda, según su situación, de los mínimos excluidos de retención previstos.

Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi, considera que la medida puede ser muy positiva en cuanto al aumento de ingresos que tendrán los contribuyentes mes a mes. Debido al ajuste en la retención, los trabajadores podrán tener un sueldo superior, "estos reajustes son en realidad relativamente comunes, pero es cierto que suelen hacerlo por cambios concretos como tener un hijo o un aumento de ingresos", señala el especialista.

Contribuyentes beneficiarios

Dado que no se han modificado los tipos y la rebaja fiscal solo afecta a las rentas de hasta 21.000 euros, por lo que cuando completen la declaración de la Renta en 2024 tendrán que ajustar lo que pagan a Hacienda. Gallardo apunta que "por mucho que luego tuviéramos la rebaja fiscal que se consolide en la declaración de la Renta, el problema en la práctica es, por un lado, debe ser muy rápido para que se consolide, y por otro, como es una rebaja que se aplicaría a todo el año fiscal, quizás ni siquiera se pueda aplicar en la totalidad. Hay que recordar que es una medida excepcional".

Para el experto de Banqmi una asignatura pendiente que Hacienda debe tener en cuenta con esta rebaja son los autónomos. Puesto que ellos siguen teniendo unos niveles de retenciones altas y deberían darle una vuelta. "Lo que gana un autónomo al año puede ser muy variable. Puede ser una medida que beneficie mucho al asalariado, pero deje a un lado a los trabajadores por cuenta propia". En su opinión, este nivel de retenciones debe bajar acorde a lo que disminuya el tipo impositivo de los contribuyentes. "Es una rebaja fiscal, pero que se obliga a que se apliquen ya las retenciones y desde el primer mes pueda tener los beneficios. Si la medida se hace correctamente, el impacto en la declaración de la Renta tendrá que ser neutro. Como han adelantado la rebaja y te retienen menos, no te devolveré más dinero.", advierte Gallardo.

Por ello, el experto considera que no será necesario ahorrar un dinero extra cada mes para hacer frente al ajuste del IRPF, ya que cada año se actualizan los programas con los que las empresas indican la retención en función del perfil del trabajador. De hecho, los propios contribuyentes pueden hacer uso de la calculadora disponible en Hacienda para conocer la retención que les corresponde según su nómina. "No debería suponer que en la Renta de 2024 el usuario pague más, a no ser que de un salto cuantitativo por un cambio de trabajo o cualquier otra circunstancia que haga que sobrepase del límite y gane más. En estos casos quienes se hayan beneficiado si deben estar muy atentos".

Eso sí, el especialista financiero recuerda que al igual que cada año con el borrador de la Renta, los contribuyentes deben estar atentos a cumplir los requisitos marcados y a la posibilidad de tener más de un pagador. Quienes tengan trabajos múltiples o cambien a menudo pueden llevarse alguna sorpresa desagradable, como ocurrió con los ERTE. Por el contrario, "quienes se mantengan estables en su trabajo y se encuentren por debajo de esos 35.200 euros tendrán un resultado completamente neutro", aclara Antonio Gallardo.