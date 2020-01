La morosidad de las familias españolas se dispara un 32,63% tras las navidades

Diciembre es uno de los meses más complicados de las familias españolas. Las cenas y fiestas, la compra de lotería y de regalos hacen que muchos hogares tengan que recurrir a la financiación con mini créditos o tarjetas de crédito. Una mala gestión económica en el último trimestre del año puede provocar que la cuesta de enero se convierta en inalcanzable.

“La cuesta de enero realmente empieza en diciembre. El último trimestre del año es clave para las familias por lo que gestionar durante este mes las finanzas es muy importante para empezar el año siguiente con buen pie”, destaca Mario Mazaira, CEO de iMorosity.

Las navidades no son las únicas culpables de este gasto extra. A los gastos de diciembre se suma la resaca del Black Friday, el gasto de lotería y los incrementos en las facturas de luz y gas por el horario de invierno. Desde iMorosity señalan que en diciembre se produce el 32,63% de la morosidad de la totalidad del año. “En comparación con otros meses, podemos decir que diciembre es el mes más moroso para los ciudadanos. En cuanto a las comunidades autónomas, el porcentaje es muy similar”, comenta Mario Mazaira.

Según un estudio de Deloitte, los españoles se gastarán este año un 2,4% más hasta los 554 euros por persona. Una cantidad que supera la media europea que se sitúa en los 461 euros por ciudadano.

“En estas fechas se producen gastos de carácter compulsivo y emocional adquiriendo productos que no nos podemos permitir en nuestra cesta de la compra y que en muchas ocasiones no necesitamos. Para pagarlos recurrimos a tarjetas de crédito que nos ofrecen los grandes supermercados financiando unas compras que no terminaremos de pagar provocándonos un endeudamiento a priori innecesario. El incremento de anotaciones en los ficheros por este tipo de tarjetas supera el 36% con respecto a otros meses del año”, explica el CEO de iMorosity.

Crecen las anotaciones en las listas de morosos



Las suplantaciones de identidad y los impagos son los dos principales motivos por los que un ciudadano aparece en una lista de morosos. Aunque el fin es el mismo, tener una deuda pendiente, la forma a la que se ha llegado a estos ficheros es muy diferente.

“Según los datos que manejamos desde iMorosity, en los meses de marzo y abril empezamos a percibir un aumento en las notaciones derivadas de los impagos de las compras financiadas durante el mes de diciembre. A estos se suman las suplantaciones de identidad, la gran mayoría producidas durante el Black Friday del mes de noviembre”, señala Mario Mazaira.

Dentro de los diferentes grupos de edad, destacan los jóvenes entre 18 y 35 años. Este segmento de la población suele endeudarse en estas fechas solicitando mini créditos que en muchas ocasiones no puede pagar. “Este perfil solicita estos préstamos no para cubrir sus necesidades básicas sino para realizar gastos extras como la compra de regalos. En este sector de la población también está cobrando cada vez más importancia los endeudamientos derivados de las casas de apuestas que están creciendo de manera exponencial en los barrios marginales de nuestras ciudades suponiendo un gran problema de endeudamiento para los jóvenes”, comenta.

El uso abusivo de las tarjetas de crédito también incide en este tipo de morosidad. En el mes de diciembre, el 36% de las anotaciones en los ficheros están relacionadas con las deudas con las tarjetas de crédito/préstamos o mini créditos.

Durante el resto del año, estos porcentajes son algo más bajos y es en diciembre cuando los ciudadanos usan más este método de pago para sus compras por las facilidades de financiación que ofrecen los bancos. “Este dato se dispara en abril por el aumento del uso de esta forma de pago durante diciembre motivado por las necesidades económicas del inicio de gasto tras un cierre del año de alto endeudamiento”, explica Mazaira.

Cuidado con las ofertas de final de año

El último mes del año también es muy habitual recibir llamadas de las compañías de gas, luz y teléfono para ofrecer a sus clientes ofertas de cara al próximo año. Obtener un móvil de última generación parece más fácil en diciembre, sin embargo, hay que conocer bien las condiciones de la oferta.

“Muchas veces nos ofrecen una financiación de más del 79%, pero con permanencias de hasta 2 años de duración. Hay que prever que las facturas durante estos 24 meses serán más altas lo que provoca que en algunos casos se produzcan impagos y el registro del cliente en los ficheros de morosos”, resalta Mario Mazaira.

Por último, a estos gastos se suman los derivados del invierno. Las facturas de la luz y del gas comienzan a incrementarse en diciembre lo que provoca que en enero tengamos otro gasto extra con el que no contábamos. “Los apuntes en las listas de morosidad por empresas relacionadas con el gas y la luz se incrementan en primavera un 27,4% por los gastos de uso de diciembre y enero”, apuntan desde iMorosity.

Mario Mazaira concluye señalando la importancia de tener las deudas y los gastos controlados: “Una factura impagada no puede parecer un problema, pero cuando se cumplen tres meses del impago es cuando la empresa puede meter nuestro nombre en un fichero de morosos. Entonces, nuestro pequeño problema se agranda. Entrar en una lista de morosos es muy fácil basta con tener 50 euros de deuda, el problema está en salir de ellas”, recuerda.