El Gordo repite en Reus y cae en una fábrica que ha soportado dos ERTE

Los empleados de Industria Teixedó han tenido que mirar dos veces el décimo que jugaban para este Sorteo de la Lotería de Navidad 2020. Durante la crisis de la pandemia han tenido que sufrir hasta dos ERTE y hoy la suerte ha querido que el 80% de los décimos del primer premio hayan sido vendidos en la administración número 6 de Reus (Tarragona) y ellos hayan sido los destinatarios. En total, 200 millones. Gran parte de las 60 series del 72897 que se vendieron en la administración 'La Pastoreta' de Reus (Tarragona), fueron adquiridas por estos empleados de la localidad vecina de Riudecols, según recoge RTVE, dónde ya tocó parte del 'Gordo' en 2019.

Así lo ha indicado, en declaraciones a TV3, el titular de 'La Pastoreta', Òscar Bausà, que ha explicado que ha sido el primer 'Gordo' vendido en su administración, y el primero que se ha vendido directamente en la ciudad, ya que los décimos ganadores en 2019 procedían de la administración 1 de Salou (Tarragona).

Este año, el 'Gordo' ha dejado en Reus un total de 240 millones de euros a través del número 72.897; y, según Bausà, "el 90% ha ido a parar a la fábrica Teixidó", situada en el término municipal de Riudecols, a las afueras de Reus, y especializada en la manufactura de piezas mecanizadas de alta precisión. En 2019, ha recordado Bausà, los décimos ganadores, correspondientes al número 26.590, fueron vendidos por el Centro Aragonés 'El Cachirulo' de Reus, "una entidad con mucha solera de la ciudad que repartió muchas participaciones": hasta 3.200 premiadas con 320 millones de euros en total.

Bausà ha explicado también que, hace años, su administración llegó a vender parte de un segundo premio de la Lotería del Niño y también de un cuarto premio del Sorteo de Navidad; pero nunca había vendido nada "tan grande" como el 'Gordo'. "Como lotero, me considero un vendedor de ilusión; y hoy la ilusión ha entrado en nuestra casa", ha manifestado Bausà, que se ha mostrado contento por que el premio haya recaído en la localidad y que se haya vendido principalmente en su negocio.

Además de 'La Pastoreta', el número 72.897 se ha vendido en Punta Umbría (Huelva), donde se han repartido 60 series; en Granada, con 45 series; y en Madrid, con 2 series; además de una serie y media en Bolaño (León), una en Bilbao y una en O Grove (Potevedra), y décimos sueltos en una quincena de establecimientos más.

Eso sí, la alegría intensa de esta mañana ha tenido dos caras porque algunos de los trabajadores de esta fábrica de Riudecols (Tarragona) llevan dos años seguidos ganando el Gordo de Navidad. Sin embargo, otros se autocalificaban de "tontos" porque no habían adquirido décimos ni en 2019, ni en 2020.

Jordi Valero pertenece al grupo de los primeros, y no olvidará cómo este martes estaba en su despacho y, de repente, ha escuchado muchos gritos. Tampoco olvidará el número 72.897. Al salir de la estancia, ya se ha cruzado con gente llorando, otros riendo y otros cantando. "Ya he pensado de qué era y me he puesto muy contento", confiesa.