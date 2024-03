Malas cosechas, sobreoferta y una menor demanda: la 'tormenta perfecta' del cereal

El precio del cereal en España acumula fuertes caídas en las principales lonjas del país. Según la última entrega del 'Observatorio de Precios' de Asaja, correspondiente a la semana del 26 de febrero al 1 de marzo, en la lonja de Toledo el maíz secadero se vendía a 225 euros por tonelada cuando cinco semanas antes se hacía a 238 euros. Por su parte, en los casos de la avena, la cebada y el trigo para pienso en la lonja de León cotizaban la semana pasada a 255 euros/tonelada, 196 euros y 206 euros, respectivamente. Cinco semanas antes los precios eran superiores: solo el valor de la avena se mantiene, mientras que la cebada se movía en los 206 euros por tonelada, y el trigo para pienso se pagaba a 218 euros/tonelada. Una tendencia que se repite en otras lonjas. ¿Qué hay detrás? Agricultores y fabricantes de piensos apuntan, en conversación con este medio, a varios factores: una cosecha nacional mermada en la campaña 2022/2023, una oferta internacional sobreabundante (aquí se señala principalmente a Ucrania y Rusia) y una menor demanda.

"No nos salen las cuentas. Por segundo año consecutivo se ha sembrado un 20% menos en Castilla y León. Si se suelen sembrar 2 millones de hectáreas, esta vez se han hecho 1,6 millones", apunta el presidente de Asaja en esta comunidad autónoma y productor de cereal Donaciano Dujo. El responsable de esta organización agraria en el considerado como 'granero de España' explica que la tonelada de grano se está vendiendo a unos 200 euros. Lo que contrasta con unos gastos de alrededor de 600 euros/tonelada para el abono o de entre 60 y 70 euros por hectáera para los productos fitosanitarios. "Cuanto más sembramos, más perdemos", resume Dujo quien apunta que se está optando por sembrar oleaginosas u otros cultivos como el girasol para lograr mayor rentabilidad. Al respecto, concluye, que "una hectárea nos está costando entre 700 y 800 euros. Veremos qué tipo de cosecha tendremos este año, la de 2023 fue poco como la de 2022 ... y la de 2017 ya fue catastrófica".

Al respecto, Dujo (Asaja) ve díficil competir frente las "importaciones masivas" de Rusia y Ucrania sobre las que exige que se impogan aranceles para evitar que los productores españoles terminen arruinándose. Una petición similar a la realizada por otros miembros de la Unión Europea más próximos al conflicto como Polonia. Según datos del Ministerio de Agricultura, en productos agroalimentarios, España exportó de Ucrania el año pasado más de 9 millones de toneladas, de los que 8,38 millones fueron cereales. En 2021, las importaciones agroalimentarias totales fueron de poco más de 3 millones de toneladas de los que grano fueron 2,57 millones.

"Cuanto más sembramos, más perdemos", Donaciando Dujo (Asaja Castilla y León)

Cabe recordar que España es estructuralmente deficitaria y que la producción nacional de cereal, incluso en las condiciones más óptimas, no alcanza a cubrir la demanda. En concreto, según el 'Balance de Cereales en España' que realiza el Minsiterio de Agricultura, para la campaña 2023-2024 se estima una producción de 11,6 millones de toneladas frente a unas necesidades totales de 36,37 millones. Para lo que calcula que se deberán importar más de 24,2 millones de toneladas. ¿Donde va todo este grano? Solo para consumo humano se destinarán poco más de 5 millones de toneladas de cereal, mientras que para nutrir a la numerosa cabaña ganadera se requerirán 26,37 millones. Por todo lo anterior, España es una importadora relevante de grano y, como veremos más adelante, ha encontrado en el canal abierto primero con Ucrania y Rusia una interesante vía para nutrirse. Hasta julio de la año pasado, cuando el régimen de Putin puso fin a la denominada 'Iniciativa sobre la Exportación de Cereales por el Mar Negro', España fue el segundo mayor comprador de grano solo superado por China.

La sobraabundancia internacional

Fuentes de Cooperativas Agroalimentarias creen que "el campo promete más que el año pasado incluso para el campo de secano en Cataluña" aunque apuntan a problemas para el regadío si se produce un parón en las precipitaciones. Para tener cifras actualizadas para la actual campaña (que va de julio a julio del año siguiente) habrá que esperar a mayo. Mientras, preguntados por la actual coyuntura, piden ampliar el foco del análisis y no focalizarse en Ucrania. Al respecto, recuerdan que "España no pone el precio del cereal, sino los mercados internacionales. Es decir, el cereal que está en los puertos". Los técnicos de esta organización agraria apuntan a factores como la abundancia de grano a nivel internacional, una "demanda tranquila que prefiere comprar máñana más barato" ante la continua bajada de los precios en origen , "a una Rusia que molesta vendiendo trigo barato" y a unos tipos de interés elevados, que en su opinión invitan a los fondos de inversión a deshacer posiciones en estos mercados. Algo que no dudan en tachar de "cíclico".

Sobre la abundancia de cereal a nivel internacional, desde Cooperativas Agroalimentarias, citan datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicados el pasado mes de febrero. En los mismos se estimaban una producción mundial de 2.809,56 millones de toneladas de cereales para la campaña 2023/2024 y una oferta total (sumada producción y stocks) de 3.587,20 millones de toneladas. Muy por encima de los 2.748,47 millones de toneladas de producción para 2022/2023 y los 3.542,49 millones de oferta total (producción + stocks) para la citada campaña. Todo lo anterior alimentado por una cosecha muy buena de trigo a nivel mundial, cifrada en 785,74 millones de tonelada y una histórica de maíz, "la segunda mejor" estiman desde esta organización agraria: 1.232,57 millones de toneladas. Cabe recordar que para la campaña 2022/2023 la producción se fijó en 1.155,94 millones y para la de 2021/2022 fue de 1.215,93 millones de toneladas.

"España no pone el precio del cereal, sino los mercados internacionales. Es decir, el cereal que está en los puertos", apuntan fuentes de Cooperativas Agroalimentarias

Y un contexto internacional lleno de incertidumbres...

Para el director de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para animales (CESFAC) Jorge de Saja, la cosecha de cereal en España durante 2023 fue "desastrosa" y, junto a la incertidumbre provocada por las diferentes crisis que se han ido sucediendo desde 2020 (Covid, 'cuellos de botella' e interrupciones en las cadenas de suministro globales, la invasión rusa de Ucrania...) tuvo "un efecto de sobreoferta" por temor de los operadores a sufrier problemas en los stocks de cereal. ¿Resultado? "Hay mucha oferta, los operadores no tiran de tanto grano y lo tienen almacenado por más tiempo", explica De Saja quien añade un tercer motivo para la actual caída de precios. "En 2023 fabricamos menos pienso", apunta el representante de CESFAC quien recuerda que ningna fábrica paga por encima de precio de mercado. Preguntado por los apuros por los que pasan los agricultores, para el director de la asociación que agrupa a los fabricantes de piensos para alimentación animal constata que "Europa ha optado por un modelo de producción carísimo por cuestiones políticas". En esta línea, apuesta por una reforma profunda de la Política Agraria Común (PAC).