Marta Ortega asciende a la presidencia de Inditex tras la renuncia de Pablo Isla

Culmina el relevo generacional en la mayor compañía del Ibex 35, la multinacional textil Inditex (92.471 millones de capitalización bursátil) que este martes ha anunciado una remodelación profunda de su cúpula. El consejo de administración del grupo gallego, a iniciativa de su presidente Pablo Isla y de su fundador Amancio Ortega, y previa propuesta de la comisión de Nombramientos, ha aprobado el nombramiento de Marta Ortega Pérez como presidenta del grupo, con el carácter de consejera dominical, nombramiento que será efectivo a partir del 1 de abril de 2022.

La hija de Amancio Ortega y Flora Pérez Marcote ha venido desempeñando su actividad durante los últimos 15 años en distintas áreas del grupo con sede en Arteixo (Coruña) y, en particular, ha dirigido el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando, explica el comunicado remitido por el grupo. El proceso de relevo en la cúpula de la mayor compañía del sector se inició realmente en 2011, cuando el propio Ortega dio un paso atrás en la presidencia de la compañía.

El hecho relevante remitido al regulador anuncia otro cambio importante en la dirección de Inditex. Óscar García Maceiras, hasta ahora secretario general y del consejo, ha sido nombrado consejero delegado de la multinacional con efectos inmediatos. García Maceiras ha liderado proyectos de transformación en sus veinte años de actividad profesional tanto en el sector público, como Abogado del Estado, como en el sector privado en compañías como Banco Pastor, Banco Popular, Sareb o Banco Santander. Mientras, José Arnau Sierra, por su parte, se mantiene como vicepresidente del consejo de administración, según ha informado este martes la compañía.

Pablo Isla continuará como presidente de la compañía hasta el próximo 31 de marzo. Los nombramientos serán sometidos a la ratificación de la próxima junta general de accionistas. En la nota, el máximo órgano de dirección de Inditex "agradece a Pablo Isla su liderazgo y visión durante los 17 años" en que ha dirigido la empresa, primero como vicepresidente y consejero delegado desde 2005 y, a partir de 2011, también como presidente. Indica, además que durante este periodo, Inditex se ha convertido "en la principal compañía de su sector a nivel mundial y un referente en materia de sostenibilidad y transformación digital".

"Estamos enormemente agradecidos a Pablo Isla por su extraordinario trabajo y dedicación durante todos estos años", indica Marta Ortega. La futura presidenta del grupo añade que le "gustaría destacar su inmensa contribución, no solo a nuestro grupo sino también a la industria de la moda en general". "He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria", asegura Ortega. "Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer".