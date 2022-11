Más de 3.000 ofertas de empleo se quedan sin cubrir cada mes en España

España registra más de 3.000 ofertas de trabajo al mes de difícil cobertura, según un informe de InfoJobs, que señala que en el periodo mayo-octubre se han publicado, de media, 3.156 ofertas de trabajo 'online' cada mes que no logran encontrar al profesional adecuado. Informática y telecomunicaciones y comercial y ventas son las categorías con más dificultades para encontrar trabajadores, con un promedio de 380 posiciones de difícil cobertura al mes.

"Desde el año pasado, España tiene dificultades para cubrir algunos puestos de trabajo. La hostelería no encuentra camareros, el sector sanitario, enfermeros; el transporte de mercancías sufre una importante crisis de camioneros; y el mundo IT no da con profesionales cualificados", subraya el portal de empleo.

Otro caso similar, añade, es el de la agricultura y los jornaleros, un problema que se ha visto agravado por la caída de la inmigración en España. De hecho, según el informe Panorama de Migración Internacional 2022 de la OCDE, España recibió el año pasado un 16,6% menos de migrantes laborales que en 2020.

Según InfoJobs, entre los perfiles laborales más difíciles de cubrir se encuentran los de camarero, cocinero, enfermero, 'data scientist'; limpiador, traductor y cajero. Además, puestos como el de operario de producción, mozo de almacén y jefe de obra "comienzan a aparecer en la lista de los puestos no cubiertos en los últimos tres meses".

Por otra parte, el portal señala que, aunque la demanda de agentes inmobiliarios cayó de manera pronunciada en junio y aún más a partir de agosto, continúa entre las posiciones difíciles de cubrir. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el segundo trimestre de este año el número de vacantes sin cubrir llegó a las 145.053. El sector terciario, la industria y la construcción son los que tienen más problemas para encontrar candidatos. Pese a todo, InfoJobs destaca que España tiene una de las tasas de vacantes más bajas de la UE, con un 0,9%, frente al 3,1% del promedio de la eurozona.

Madrid y Barcelona concentran el 37%

Según el portal de empleo, Madrid y Barcelona concentran el 37% de las ofertas que tienen dificultades para cubrirse, pese a que representan poco más del 30% del total de ofertas publicadas en toda España durante el periodo de mayo a octubre. En proporción a su peso en el mercado laboral, Barcelona tiene mayores dificultades para encontrar talento en perfiles de alta demanda, con un 18% del total de posiciones de difícil cobertura, aunque Madrid concentra el mayor número de ofertas.

Pese a todo, InfoJobs resalta que España no es el único país de la Unión Europea que tiene dificultades para encontrar ciertos perfiles. Así, Francia (74.445 ofertas mensuales difíciles de cubrir, en promedio), Alemania (39.400) o Italia (2.505) son algunos de los países con mayores dificultades. En general, en casi toda Europa faltan trabajadores en sectores como IT, ingeniería, comercial y ventas, logística, producción e industria, medicina y salud, hostelería y restauración, educación y atención al cliente.

En Alemania, los más afectados son los sectores de alojamiento y los eventos. En este país, el exceso de ofertas (vacantes que sobrepasan a los desempleados) llega casi a las 600.000, según datos de Eurostat. Además, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Reino Unido (23.573 ofertas mensuales difíciles de cubrir, en promedio) empieza ya a tener problemas para encontrar trabajadores en sectores como el alojamiento (hoteles y restaurantes) o el transporte aéreo.

Faltan fontaneros, Albañiles y carpinteros en la UE

En líneas generales, la Unión Europea tiene problemas para contratar profesionales como fontaneros, albañiles, carpinteros, conductores de camiones, mecánicos, electromecánicos, programadores informáticos, programadores de aplicaciones web, ingenieros civiles, enfermeros, asistentes sanitarios y médicos especialistas.

"Muchas de estas profesiones han dejado de ser atractivas para los candidatos por sus condiciones laborales (salario, estabilidad o tipo de tareas a realizar). En este sentido, la influencia de la pandemia es considerable", apunta el portal de empleo. El caso del sector TIC es distinto, pues su problema está en la escasez de talento con alto nivel de cualificación y especialización y en la falta de competencias digitales en otro tipo de perfiles no técnicos, explica InfoJobs.

Para solucionar el problema de la falta de mano de obra cualificada, revitalizar las profesiones deficitarias y atraer talento, los estados miembros de la UE quieren flexibilizar los requisitos de visado y acelerar la concesión de permisos, rebajando los costes de contratación para las empresas. Desde la Comisión Europea se ha preparado un borrador de reforma (que se haría efectiva en 2023) para hacer más eficaz el procedimiento de solicitud. Para ello se tendrán que realizar cambios normativos, como modificar la concesión de permisos de trabajo y de residencia.

Por su parte, en España, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) elabora cada trimestre un catálogo de los puestos de difícil cobertura, posiciones para las que no se encuentran candidatos. Para facilitar la contratación en el sector de la construcción, el Ministerio de Inclusión y el de Transportes quiere ampliar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para que las empresas puedan contratar en el extranjero a albañiles, capataces, encargados de obra, electricistas, carpinteros, soldadores, carretilleros y otros profesionales.