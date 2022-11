Francia busca crear 150.000 empleos reduciendo la extensión de los subsidios

El Gobierno francés ha calculado los efectos de la reforma de indemnización del desempleo que empezó a plantear. Según estiman, la reducción del periodo de indemnización con subsidio cuando la situación del mercado laboral sea favorable como ahora, permitirá que vuelvan al empleo entre 100.000 y 150.000 personas más en 2023.

"Consideramos que las cosas van bien y las reglas tienen que ser más incitativas" para que los parados acepten puestos de trabajo disponibles, destacó este martes el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt. Optando así por una política laboral que piensan que propulsará la economía.

En una entrevista al canal BFMTV, Dussopt recordó que la tasa de paro actual, del 7,3 % de la población activa, es la más baja en las últimas dos décadas y al mismo tiempo un tercio de las empresas industriales afirman tener dificultades para encontrar mano de obra.

Como afecta esta medida

El portavoz del Gobierno, Olivier Véran, hizo notar en otra entrevista al canal CNews que actualmente hay más de 400.000 empleos disponibles en Francia en prácticamente todos los sectores y en esa situación "es normal que el sistema sea menos protector en periodo de pleno empleo".

La reforma, que se inspira de Canadá y que cuenta con la oposición total de los sindicatos franceses, debe entrar en vigor el próximo mes de febrero. La regla principal es que las reglas de indemnización por desempleo deben ser más estrictas cuando hay muchos puestos de trabajo sin cubrir y más protectoras cuando el paro es elevado.

A partir de febrero, el periodo en que los parados podrán recibir el subsidio de paro se reducirá en un 25 %, con un mínimo de seis meses. Eso significa que los que ahora tienen derecho a 18 meses de indemnización, sólo lo cobrarán durante 12 meses.

El dispositivo contempla que las condiciones volverán a ser las que están en vigor actualmente si la tasa de paro subiera por encima del 9 % o si hubiera un incremento de 0,8 puntos en un único trimestre. La reforma no alterará el monto de los subsidios ni tampoco las condiciones para tener derecho a cobrarlos, es decir, haber cotizado durante al menos seis meses en un periodo de referencia de 24 meses.

En la actualidad, si se cumplen los periodos de cotización se puede recibir el paro durante 24 meses con menos de 53 años, durante 30 meses para los que tienen 53 o 54 años y durante 36 meses para los de 55 o más años.