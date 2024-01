Energía y materiales provocan sobrecostes de hasta un 30% en obras en sólo dos años

El encarecimiento de la energía y de los materiales ha provocado sobrecostes de entre un 12% y un 22% en las obras en ejecución desde 2021. A este porcentaje, que ha llegado al 29% en algunos contratos de carreteras, habría que añadir los mayores costes de mano de obra en dicho periodo. De hecho, tras determinadas obras de carreteras, los sobrecostes máximos han sido del 24% en actuaciones ferroviarias, del 21% en las portuarias y del 20% en las aeroportuarias.

Ya rozando el 20% se sitúan las obras hidráulicas (19%) y la edificación (18%), según ha avanzado este lunes la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI). La mano de obra en el terreno de la construcción, además, se ha encarecido durante los últimos años en la misma medida que en los catorce anteriores (2007-2020). En este contexto, ANCI denuncia que pese a su extraordinario crecimiento en los últimos tres años, no existe posibilidad de revisión en los contratos públicos.

La energía puede suponer casi un tercio del coste de la obra



Además, la asociación critica que, pese a que en determinados tipos de obra la energía puede suponer más del 30 % de su coste de la misma, la actualización de su precio está excluida del mecanismo excepcional de revisión de precios. Al cierre de 2023, el índice de precios de la energía duplicaba el valor que marcó en enero de 2021 pese a la bajada de los últimos meses. Esto ha supuesto un fuerte impacto económico en las obras en curso, según la asociación.

Los índices de precios alcanzaron máximos a mediados de 2022 con subidas de entre un 50% y un 90% respecto a los valores de enero de 2021. Tras un lento descenso, el pasado mes de noviembre seguían siendo entre un 30 y un 40 % más altos que antes del 2020 (año de la pandemia). Además, los índices de los áridos y el cemento no han moderado su crecimiento en ningún momento, advierte ANCI.

El índice correspondiente al aluminio se mantenía en agosto de 2023 un 31% por encima de 2021, los materiales bituminosos un 42%, el cemento un 43%, la energía un 37%, los materiales cerámicos un 45% y los siderúrgicos un 29%. También recuerda que el incremento del índice de costes del sector de la construcción, según el Ministerio de Transportes, en 2021-2022 fue superior al acumulado en los quince años anteriores y que a finales de 2023 se mantenía en máximos sin mostrar tendencia a la baja.

La patronal de pequeñas y medianas constructoras insiste en que la revisión excepcional de precios tiene muchas limitaciones, no se extiende a los contratos públicos de servicios, no incluye los costes de mano de obra y no mantiene el equilibrio económico del contrato. Por ello, reclama un régimen de revisión de precios adecuado en la contratación pública que garantice el equilibrio económico y el derecho del contratista a percibir el valor justo de la prestación.

Fundada en 1997 la asociación presidida por Concha Santos aglutina empresas no cotizadas como Aldesa, Copasa, Copcisa, Copisa, Lantania, Grupo Azvi, Sando o Sarrión.