La mayoría de españoles no cree que la malversación rebaje el conflicto catalán

El último barómetro realizado por el Insituto DYM para La Información refleja que un 58,3% de los españoles encuestados considera que la rebaja de las penas por malversación no contribuirá a reducir la tensión política en Cataluña y solo un 28,1% opina lo contrario. En este sentido se observa una diferencia entre ideologías, de manera que la mayoría de los que en 2019 votaron a Ciudadanos, a PP o Vox estiman que esta reforma no será de utilidad. En cambio, los ciudadanos que respaldaron al PSOE se encuentran divididos entre el sí y el no con una diferencia de apenas siete décimas.

Prácticamente, la misma proporción de españoles defiende que las reformas introducidas al Código Penal en diciembre, que incluyen la malversación y la sedición -que fue sustituida por un nuevo delito de desórdenes públicos agravados- han reforzado a los partidos independentistas. En esta materia, los ciudadanos también están divididos en función de a qué formación apoyasen en los últimos comicios nacionales. La mayoría de seguidores de PSOE y Unidas Podemos estiman que estos cambios han debilitado a los partidos de corte independentista, al tiempo que los votantes de PP, Vox y Ciudadanos opinan lo contrario.

En consecuencia, hasta un 62,8% de los encuestados estiman que las modificaciones han debilitado al Gobierno nacional. Sin embargo, se observa una diferencia en este aspecto, dado que los votantes de todo el espectro ideológico coinciden en que la decisión ha sido negativa para el Consejo de Ministros. Con la excepción de los 'morados', de los que hay un 43% a favor del 'lo han reforzado' y una parte equivalente que apoya la opción contraria. Si bien en la escala izquierda-derecha la mayoría de ciudadanos están de acuerdo.

En el campo meramente político, el barómetro DYM enuncia que el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza se haría con la victoria de celebrarse hoy elecciones generales. Además, este es el único partido que ha aumentado el volumen de intención de voto respecto al resultado obtenido en los comicios del 10 de noviembre de 2019. Según el instituto, los populares habrían crecido 10,6 puntos respecto a la fecha prepandemia. Si bien la mejora respecto a la encuesta de diciembre apenas supera el medio punto porcentual.

Por el contrario, Ciudadanos experimentaría la mayor caída respecto a las últimas elecciones, aunque en las últimas semanas en las que también se ha producido un cambio de liderazgo en la formación naranja en favor de Patricia Guasap el descenso es de solo una décima. El PSOE habría experimentado el mismo descenso en el último mes, mientras la diferencia respecto a las últimas elecciones escalaría hasta los 1,4 puntos. Lo que sitúa la intención de voto a la formación del presidente Pedro Sánchez al 27%.

El sondeo sitúa en primer lugar a Feijóo como líder mejor valorado por los ciudadanos, aunque obtiene un 4,2 y ninguno de ellos alcanza el aprobado. En segundo lugar, se posicionan Isabel Díaz Ayuso y Yolanda Díaz con un 4,1 mientras que Sánchez solo obtiene un 3,6 sobre 10. En cambio, los peores valorados son Santiago Abascal con un 2,7 e Irene Montero con un 2,4. Mientras que Inés Arrimadas se ha despedido como líder del partido con un 3,3, de puntuación.

En enero la valoración del Gobierno ha roto la tendencia a la baja que se había observado durante los últimos meses, por lo que en la penúltima semana de enero el Consejo de Ministros contaba con una puntuación de 4 puntos, lo que sitúa solo una décima por debajo del máximo alcanzado en abril y octubre de 2022. Por partidos, los votantes de Vox son los que peor puntúan al Ejecutivo con una valoración de 1,4 puntos frente a al 6,2 y 5,7 que le conceden los que apoyan a PSOE y Unidas Podemos.