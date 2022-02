Las medidas que proponen los bancos para mejorar la atención a los jubilados

"Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo". Así comenzaba Carlos San Juan la campaña 'Soy Mayor, No Idiota' que en apenas un mes ha conseguido más de 600.000 firmas a través del portal change.org. Rúbricas que el valenciano ya ha entregado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El asunto no es un tema menor, pues ya se han pronunciado las grandes entidades y hasta la propia ministra del ramo, Nadia Calviño.

La demanda de San Juan era, simplemente, un "trato más humano en las sucursales bancarias", debido a que -exponía en su 'denuncia'- "ahora casi todo es por Internet" y que "no todos nos entendemos con las máquinas". Precisamente, poco antes de la puesta en marcha de esta campaña, este mismo medio, contó, a través de una serie de testimonios personales, la dificultad que tenían los mayores para gestionar ciertas operaciones bancarias.

Mayores de 60 años olvidados por los bancos

Bien, pues como decíamos, los bancos han reaccionado a las quejas de la Plataforma de Mayores y pensionistas sobre estas dificultades del colectivo para efectuar operaciones por vía telemática. En este sentido, ha planteado al Gobierno una batería de medidas para mejorar la atención de los clientes. Algunas de las prácticas, incluidas en el documento elaborado por las patronales bancarias AEB y CECA al que ha tenido acceso Efe, son las siguientes:

Compromiso de una atención más personalizada tanto en las sucursales como por teléfono.

Hacer más accesible los cajeros o las aplicaciones móviles.

Un trato especial en las sucursales a los mayores, ya sea con la adecuación o mejora de los horarios de atención en caja.

Que las personas mayores o con discapacidad reciban una atención preferente en la atención telefónica.

Para ello, se propone la creación de una línea específica o dar prioridad a la llamada.

Simplificar el uso de los cajeros, webs y aplicaciones bancarias.

La Plataforma de mayores insiste en que se garantice por ley la atención "presencial y accesible" para todos los clientes de los bancos. La federación de Servicios de CCOO ha solicitado a su vez al Ministerio de Economía, al Banco de España y a las patronales bancarias la participación de las plantillas de los bancos en los nuevos futuros protocolos contra la exclusión financiera.

En una carta enviada este jueves por el secretario general de la sección de Servicios, José María Martínez López, el sindicato ha defendido "la necesidad de abordar un gran pacto de Estado sobre el sistema financiero español, emplazando para ello a las instituciones y a las entidades bancarias".

Martínez López afirma que las plantillas bancarias "llevan años sosteniendo al sector" e "intentando garantizar una calidad de servicio a pesar de los cambios acelerados de las políticas comerciales de las empresas en lo que respecta a los servicios bancarios".

El DATO Según el informe Mayores UDP 2020, el 77% de las personas mayores de 65 años en España no son usuarias de la banca en línea. Además, un 83% de las personas comprendidas en estas edades prefieren la atención personalizada a otras alternativas como el teléfono o internet.

El PP ha presentado varias enmiendas

El PP ha presentado varias enmiendas a la Ley de Protección de Consumidores Vulnerables que se tramita en el Senado y reclama además que esta norma obligue a Correos a firmar convenios con las entidades para que presten servicios financieros en las oficinas postales o con unidades móviles desplazadas a zonas rurales sin sucursales ni cajeros.

Correos cuenta en la actualidad con un acuerdo de este tipo con el Banco Santander, mientras que Bankia, ahora integrada en CaixaBank, fue pionera al lanzar "ofibuses", autobuses que recorren distintas rutas por pequeños pueblos ofreciendo sus servicios financieros.

Por su parte, la Plataforma de Mayores y Pensionistas ha planteado directamente al Gobierno un nuevo marco normativo que conlleve que el servicio de banca "física" sea considerado un "servicio esencial y de carácter universal" hasta su transición a la banca digital.

Asufin se une al reclamo

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) también ha instado al Gobierno a "tomar la iniciativa legislativa" en la problemática sobre la exclusión financiera de los mayores y aboga también por la puesta en marcha de un servicio de atención telefónica personal, pensado para la resolución de dudas tecnológicas, en horario en que las oficinas estén cerradas.

Algunas entidades ya han activado algunas medidas relacionadas con los mayores como Abanca, que anunció que mantendrá abiertas las oficinas en los 134 municipios donde es la única entidad y que ampliará hasta las 14.00 horas desde mañana y durante todos los días del mes el horario de atención en ventanilla para las personas mayores que lo necesiten.