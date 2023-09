Las mejores ofertas para cambiar la hipoteca de banco tras el alza del euríbor

La subida del euríbor, el índice al que se referencia la mayoría de los préstamos a tipo variable, ha experimentado un 'rally' sin precedentes. El índice de referencia cotizaba hace apenas año y medio en negativo, mientras que ahora se ha aupado en el 4,10% tras la última subida de los tipos de interés. Esto ha hecho que muchos hipotecados estén sopesando llevar su crédito para adquirir una vivienda a otra entidad con el objetivo de pagar menos cada mes.

Así, algunas personas han decidido acogerse a una subrogación hipotecaria, es decir, tanto el deudor como la entidad financiera de un préstamo hipotecario, pueden ser sustituidas o reemplazadas por otro deudor u otra entidad financiera. Y parece que esta es la opción por la que se están decantando los hipotecados, ya que apenas el 2% de los deudores hipotecarios han optado por renegociar las condiciones con su banco.

¿Cuáles son las mejores ofertas para la subrogación bancaria?

Desde Kelisto informan de 4 ofertas de subrogación a tipo variable muy atractivas para las condiciones actuales que viven las entidades bancarias. La que ofrece mejores condiciones es la Hipoteca Open Variable de Openbank con un 0,59% diferencial sobre un interés fijo del 1,60% con 12 meses de interés fijo de salida. La Hipoteca Inteligente Variable de EVO Banco ofrece un diferencial del 0,48%, y un interés fijo de salida de 2,2% durante 2 años. ING con su Hipoteca Naranja tiene un diferencial del 0,59%, y un interés fijo de salida de 2,55% durante un año. Por último, MyInvestor cuenta con un diferencial del 0,89% sobre un interés fijo de salida de un año del 1,59%.

En el caso de la mejor subrogación a tipo fijo el comparador vuelve a señalar a los mismos bancos. Openbank ofrece con su producto Hipoteca Fija-hasta 80% un interés del 3,07%, EVO Banco con la Hipoteca inteligente un 3,335%, la Hipoteca Fija de MyInvestor tiene un 3,69% y en el caso de ING, un 3,85% de la Hipoteca Naranja.

No obstante, según apunta Pedro Ruiz, el experto en Finanzas Personales de Kelisto.es, es necesario resaltar que los bancos no suelen publicitar las condiciones de estas ofertas por lo que es posible que existan otras mejores. Además, en ocasiones hay bancos que no ofrecen subrogación, sino la cancelación de la antigua y la apertura de una nueva. Si la propuesta es muy atractiva pueden ser más rentables.

Realizar una subrogación de hipoteca no es gratis, supone unos gastos que incluyen 4 partidas: tasación, notaría, gestoría y registro. El cliente tan solo debe pagar la tasación de la casa, el resto de costes los sufren las entidades bancarias. Algunos bancos incluyen la comisión por subrogación y la comisión de apertura según su política.

Aunque en momentos como el actual con los intereses más altos desde 2001 y con el pago de los costes mencionados, la subrogación ofrece grandes atractivos. Pedro Ruíz señala que los más importantes son las mejoras en las condiciones si se consigue pagar un interés más bajo o si se logra ganar seguridad, al pasar de una hipoteca de tipo fijo a una mixta.