Mercadona, DIA, Carrefour... ¿Qué supermercados abren este 8 de diciembre y qué horario tienen?

Este viernes 8 de diciembre es un festivo no sustituible, eso quiere decir que será festivo en todas las comunidades autónomas, lo mismo que ocurre dos días antes con el miércoles 6 al inicio del puente de diciembre. De esta forma, los comercios pueden variar sus horarios habituales y no todos tendrán la misma política de apertura. A pesar de ser temporada de compras navideñas, no solo en comida, sino en juguetes, ropa y accesorios algunos establecimientos permanecerán cerrados. Antes de salir de casa con el carro de la compra, revisa el horario de los principales supermercados durante el Día de la Inmaculada Concepción.

¿Abre el Mercadona el festivo 8 de diciembre?



La cadena de supermercados de Juan Roig es una de las más estrictas en cuando al horario de sus tiendas. Habitualmente, las tiendas abren de 9 a 21:30 horas, de lunes a sábado. Sin embargo, los domingos y festivos cierran sus puertas, salvo excepciones. Este 8 de diciembre, concretamente, las tiendas Mercadona estarán cerradas a sus clientes a pesar de estar a las puertas de Navidad.

¿DÍA abre sus tiendas los domingos y festivos?



Muchos supermercados DÍA abren en domingos y algunos festivos, algunos en horario especial. Y el este 8 de diciembre no será una excepción, por lo que se recomienda comprobar qué establecimientos abrirán en la sección Busca tu tienda de la página web de la compañía.

Horario de Carrefour en el Día de la Inmaculada



Al contrario que Mercadona, que cierra todas sus tiendas, Carrefour permanecerá abierto en horario reducido. Es importante que, si tienes pensado hacer la compra este festivo del 8 de diciembre, consultes en la web los horarios de Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express o Carrefour Bio, puesto que pueden variar de uno a otro.

¿Lidl abre sus tiendas los domingos y festivos?



La cadena alemana también abre sus puertas los domingos y festivos, y por norma general lo hace en horario reducido (de 10 a 15 horas). Si quieres saber el horario de tu tienda Lidl más cercana en el Día de la Inmaculada, puedes buscarlo en el localizador de tiendas de la web o la aplicación de Lidl y, de esta forma, saber las horas de apertura para esta jornada festiva.

Horario de Aldi el 8 de diciembre



Igual que sucede con Lidl o Carrefour, las tiendas Aldi también pueden tener horario especial de apertura en el festivo 1 de noviembre. Algunos supermercados de esta cadena disponen de horario diferente en las jornadas de domingo y festivo en algunas localidades. El Día dela Inmaculada algunas tiendas abrirá de 10 a 22 horas, pero si quieres asegurarte del horario de tu tienda habitual, pues consultarlo en la web de Aldi.

El horario de El Corte Inglés el Día de la Inmaculada

Salvo excepciones y determinados festivos, la norma general es que Hipercor o el Supermercado de El Corte Inglés abran sus puertas de lunes a sábado de 10:00 a 22:00 y los domingos de 11:00 a 21:00. Para asegurarte de que la tienda a la que quieres acudir permanece abierta, puedes consultar el buscador disponible en la web de Hipercor que te ayudará a descubrir si el centro permanece o no abierto al público.

¿Abre Alcampo sus tiendas este viernes 8 de diciembre?



Alcampo no dispone de un horario generalizado para domingos y festivos. Mientras algunas de sus tiendas permanecen cerradas estos días, otros abren de 9 de la mañana a 10 de la noche. Varios centros abrirán sus tiendas el Día de la Inmaculada, pero el horario especial adelantará la hora de cierre. Puedes consultar la disponibilidad de tu tienda Alcampo más cercana en la web de la cadena.