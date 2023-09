Claves definitivas para superar la cuesta de septiembre: el primer gasto que hay que eliminar

La cuesta de septiembre es una dura realidad para buena parte de los españoles y sus familias. Quienes tienen hijos, deben afrontar el gasto extra de la vuelta al colegio, que este año será más cara que nunca. Hasta 500 euros de media por niño según cálculos de la OCU.

Y quienes no, entran en septiembre con la cuenta temblando después de un verano lleno de gastos y muchas decisiones sobre dinero que tomar con el nuevo curso. ¿Hay algo que se pueda hacer para mantener los gastos a raya en septiembre? ¿Y para ahorrar y mejorar las finanzas?

Prepárate para septiembre y para el resto del año

Poner el foco en septiembre está bien, pero hacerlo en el resto del año y de años, todavía mejor. Así lo ve Amalia Guerrero, economista y experta en ahorro doméstico autora de “Finanzas y Niños”, para quien “lo ideal no es prepararse para septiembre sino estar preparados para septiembre, enero o cualquier otro mes”. Esta preparación empieza por “tener un presupuesto, que refleje todos los ingresos y gastos que tenemos en la economía familiar mes a mes. Eso nos permitirá saber podemos y que no podemos permitirnos”.

Ese presupuesto dará visibilidad sobre la situación financiera en ese momento y, normalmente también la futura. Y es que en septiembre puede haber más gastos, pero muchos de esos dispendios se mantendrán el resto del año, igual que los ingresos.

Revisa tus gastos, usa el día de las facturas

Septiembre es un mes de gastos al que llegamos con la cuenta tiritando después del verano, igual que pasa en enero. ¿La solución? Aprovechar el momento para revisar tus gastos, especialmente los gastos fijos.

Si tienes un presupuesto será más fácil, pero si no es así y no quieres tenerlo, existe una alternativa. Es lo que Luis Pita, autor de “Libre” y CEO de Preahorro.com llama el día de las facturas.

Básicamente consiste en reservar un día para revisar todos los gastos fijos, eliminar por lo menos uno de ellos y suspender temporalmente otro. “Esta herramienta sirve para sacar a la luz todas las suscripciones y gastos fijos como los seguros para después tomar decisiones sobre ellos”, explica el experto y también autor de “Ten peor coche que tu vecino”.

Con las suscripciones es habitual ver gastos que no conocías o que ahora no te aportan valor. Con los seguros o la tarifa de la luz, podrás ver cuánto pagas y comparar precios para saber si es mucho o poco. Es muy habitual estar pagando de más si hace varios años que no revisas tu póliza.

Ajusta tu situación a tu nueva realidad

Si has llevado a cabo los dos consejos anteriores tendrás todos los datos sobre tu situación económica. El siguiente paso es ajustar tus gastos a la nueva realidad financiera, primero en septiembre y después para el resto del año.

Esto incluye saber que la inflación sigue siendo alta, que afecta especialmente a la compra y la gasolina y que seguirá alta un tiempo. La receta para combatir el aumento de precios es adaptar la lista de la compra incluyendo más verduras y menos productos cárnicos y, como veremos más adelante, aprender a aprovechar las ofertas del supermercado.

Como lo explica Amalia Guerrero, “si ya nos ha pillado el toro, les diría que revisen todos aquellos gastos para ver cuáles pueden prescindir o reducir: seguros, suscripciones, suministros, gastos en ocio… en definitiva ajustarse el cinturón si la situación lo requiere”.

Preahorra, ahora y todos los meses

Lo mismo suena contraintuitivo, pero tanto para Luis Pira como para Amalia Guerrero, septiembre es el mes perfecto para empezar a ahorrar y el preahorro la mejor forma de hacerlo.

Este método de ahorro, ideado por Luis Pita, consiste en ahorrar a principio de mes y hacerlo de forma automática.

Para ponerlo en marcha solo hay que decidir qué porcentaje de tus ingresos vas a ahorrar (los expertos recomiendan entre un 5% y un 10% como punto de partida). Después solo hay que dar al banco la orden de que cree una transferencia periódica de tu cuenta para el día a día a tu cuenta de ahorro. Así estarás ahorrando en septiembre y también durante el resto del año.

Si lo tienes, ese preahorro puede ser perfecto para empezar tu colchón de emergencia.

Cambia un hábito de consumo

A diferencia del día de las facturas, que se centra en los gastos fijos, esta herramienta busca más atacar algún pequeño gasto que hace tiempo ronda con tu cabeza y que puede estar asociado a un hábito que te gustaría eliminar.

Un ejemplo es el café del desayuno que tomas fuera de casa, los snacks de la máquina e incluso, por qué no, dejar de fumar. Lo importante para que esto funcione es centrarse en un solo hábito y no querer cambiar demasiadas cosas de golpe. Y es que, quien mucho abarca, poco aprieta, también para estos gastos hormiga.

Aprovecha los descuentos para llenar la nevera

A la vuelta de vacaciones la nevera siempre está vacía. Una forma de ahorrar en septiembre es llenar la nevera y la despensa con las ofertas de supermercados, que suelen abundar en esta época del año.

Desde los 3x2 hasta descuentos en la segunda unidad. En el supermercado encontrarás muchas ofertas de productos no perecederos que puedes aprovechar.

Este también es un buen truco para ahorrar en la vuelta al colegio. En este mes se concentran las mejores ofertas para la compra de material escolar. No te quedes solo con lo que necesitas para empezar el colegio, planifica un poco más allá con las necesidades del resto del curso y compra ahora que es más barato.

Aprovecha para ir más allá y empezar a invertir

Septiembre es, junto con enero, un momento de cambios y de tomar decisiones. Tras el punto y aparte que supone el verano, se puede aprovechar la energía recuperada para cambiar hábitos y hacer aquello que llevas tanto tiempo postergando.

En clave financiera, esto suele traducirse por empezar a invertir. Carlos Galán, autor de “Independízate de papá Estado” y “Libertad Inmobiliaria”, resuelve que cualquier momento es buen para dar el paso de ahorrador a inversor. “Lo importante es dar ese paso, que muchas es lo más difícil”.

El experto explica que hay muchas formas de empezar, pero que una de las más sencillas es hacerlo con un roboadvisor porque es fácil y rápido (en 10 minutos puedes estar en marcha), es accesible y se puede empezar con poco dinero (bastan 150 euros), permiten invertir cada mes con pequeñas aportaciones y, sobre todo, crean una inversión adaptada a cada perfil de inversor y muy barata.

Sea con un roboadvisor o con cualquier otro producto, Carlos Galán asegura que puestos a empezar, mejor hoy que mañana, aunque sea con poco dinero. Septiembre es el mes idóneo para subirse a ese impulso de cambiar y hacerlo.

Cuida también tu mente

Por último, superar la cuesta de septiembre no solo tiene que ver con el dinero. Tu mente juega un papel importante y es posible mantener esa energía con la que has vuelto de vacaciones con consejos como reservar tiempo para actividades que te gustan, es decir, autocuidarte; mantener tu propósito de aprender algo nuevo, aunque sea algo sencillo; o reconectar con tus amigos y seres queridos.

Esos son los consejos de ChatGPT para mantener la energía en septiembre y que también sirven para el resto del año, igual que los financieros.