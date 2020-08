Mitos de la jubilación anticipada, según un millonario que se retiró a los 34

Hace aproximadamente unos ocho años que Sam Dogen, el fundador de una de las páginas sobre finanzas personales de habla inglesa más conocida, se jubiló de forma anticipada. Concretamente, fue a los 34 años cuando dejó su trabajo en banca de inversión. Mismo camino que siguió su mujer. Entonces, ambos acumulaban un capital neto combinado de unos tres millones.

Para Dogen conseguir la jubilación anticipada tras haber obtenido la independencia financiera de forma temprana, resulta una ardua tarea para la mayoría de las personas, pero también es consciente que se trata de un estilo de vida que no es para todo.

Para todo aquel que esté considerando dejar su trabajo antes de tiempo, seguramente haya escuchado numerosas desventajas sobre todo. Sin embargo, cuenta Dogen, todos esos detractores están equivocados, según su experiencia. Por ello, explica en CNBC, seis mitos sobre el retiro adelantado.

1. Cuanto más joven sea, mayor será el riesgo de quedarse sin dinero

Según Dogen, cuando una persona se esta preparando para lo peor, consecuencia de un miedo irracional, siempre hará todo lo posible para asegurar que no se va a quedar sin dinero.

Alguien no se despierta un día y decide jubilarse de forma anticipada, se trata de una decisión que lleva una planificación de disciplina, ahorro e inversión de años. "Mi objetivo era retirarme en 2011, pero seguí un año más. Ahora, me alegro de haberlo hecho, porque conseguí aumentar mis ahorros".

Además, es primordial contar con un plan de emergencia, ya sea mediante ahorros o con la idea de volver al trabajo.

2. Habrá que recortar en gastos para ahorrar y será difícil

"Ahorrar dinero no tiene por qué ser una experiencia miserable. La felicidad en la jubilación no solo se trata de cuánto tiene en el banco, también de cuánto gasta, porque el montante de sus gastos es lo que determinará cuánto necesita", sostiene Dogen. Y es aquí, añade, cuando se dará cuenta de que realmente tampoco necesita mucho.

Durante sus primeros años de jubilación, sus ingresos anuales se redujeron en casi un 80%. Esto le llevó a hacer cambios mínimos en su estilo de vida que "tampoco me molestaron en absoluto".

3. Te sentirás más feliz permanentemente

"Esto no es exactamente un inconveniente, pero es un mito", dice Dogen. Si busca la felicidad a largo plazo, jubilarse temprano no es la respuesta. Como la mayoría de las cosas nuevas de la vida, la emoción se va desvaneciendo.

"Mi euforia estalló casi inmediatamente después de dejar mi trabajo. Pero fue fugaz y mi felicidad y estado de ánimo volvió a sus niveles de referencia normales". explica Dogen. De hecho, cuenta cómo durante meses vivió la incertidumbre continua de pensar si había hecho lo correcto.

4. Te aburrirás muchísimo

Sí, es cierto que al principio te aburrirás. Pero uno acaba reemplazando ese tiempo por actividades que realmente le gustan. "Es lo hermoso de la jubilación", dice. Un proceso que, eso sí, puede llevar más tiempo para algunos.

"Después de dejar mi trabajo, no hacía nada. Pasar de jornadas laborales de 12 horas a absolutamente nada, fue muy desorientador. Pero después de años experimentando y buscando, desarrollé una rutina diaria, profundicé en Financial Samurai (una de las páginas webs de habla inglesa sobre finanzas personales más conocidas), algo que además me generó ingresos complementarios", explica Dogen.

5. Te acabarás deprimiendo

Para Dogen, pasar la mayor parte de nuestra vida trabajando, dificulta encontrar una identidad más allá de la profesión de uno.

"Durante mi primer año de jubilación, a menudo me preguntaba cómo les iría a mi jefe y a mis colegas sin mí: ¿Podían realmente sobrevivir sin mi experiencia? Estuve allí durante 11 años. Sin duda, necesitaban mi experiencia y mis relaciones. Dejé de sentirme motivado para lograr grandes victorias y caí en una profunda depresión", explica.

Tras esto y un examen de conciencia, descubrí nuevas cosas que me definían a mí mismo, más allá del trabajo.

6. Morirás más joven, debido a la pereza y pérdida de propósito

Este podría ser uno de los mayores mitos de todos, porque existen numerosos beneficios para la salud que trae la jubilación anticipada, según Dogen.

"Cuando todavía trabajaba, tenía todos los problemas comunes: fascitis plantar, sistema inmunológico debilitado debido al estrés laboral, dolor lumbar crónica, debido a estar todo el día sentado", explica.

Todos estos problemas desaparecieron para Dogen una vez se jubiló. Destaca, pues, que uno de los mayores problemas de salud es el estrés que ocasiona el trabajo. Estrés que trae consigo otros problemas, como dolores o afecciones varias.