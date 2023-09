La multa económica que han evitado Mapi León y Patri Guijarro por dejar la selección

El enfrentamiento entre las jugadoras de la selección española de fútbol y la RFEF ha escrito un nuevo episodio. Tras acudir a la llamada de Montse Tomé, aunque habían manifestado su deseo de no ser convocadas, las jugadoras se trasladaron a Oliva (Valencia) donde han vuelto a poner sobre la mesa sus reclamos para vestir la camiseta de España. Después de varias horas de negociación, las campeonas del mundo alcanzaron un acuerdo mediante el que se cumplen sus deseos. Pese a ello, dos jugadoras de las 23 que se encuentran convocadas decidieron abandonar la concentración contando con un salvoconducto que las exime de la multa y la sanción correspondiente por ello.

Mapi León y Patri Guijarro han decidido que, pese al avance y el compromiso de la RFEF por poner fin al conflicto, no quieren permanecer en la concentración de cara al próximo partido que disputa la selección española de fútbol. Tras asegurarse que no se enfrentarán a ningún tipo de sanción por su decisión irrevocable, han abandonado el lugar donde se encuentran el resto de sus compañeras para regresar a su casa.

De no haber conseguido el salvoconducto de la RFEF, Mapi León y Patri Guijarro hubiesen sido amonestadas con una sanción económica e incluso podrían haber quedado inhabilitadas para jugar al fútbol. Así lo dictamina la Ley del Deporte que considera en el artículo 104 como una infracción muy grave no acudir a la llamada del combinado nacional. "La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales, así como la no puesta a disposición de las selecciones nacionales de las personas deportistas que hayan sido designadas para formar parte de las mismas".

¿Cuál es la sanción económica por abandonar la selección?

Sin el compromiso de la RFEF de no proceder a sancionar a las jugadoras, el artículo 108 de la Ley del Deporte contempla que la multa podría ir de los 3.000 a los 30.000 euros. Además, tendría prohibido su acceso a "estadios o lugares de desarrollo de las pruebas o competiciones por tiempo no superior a cinco años".

Además, la normativa contempla la inhabilitación. Así lo indica: "Suspensión de licencia federativa o habilitación equivalente de carácter temporal por un periodo comprendido entre los dos y los quince años". Esto quiere decir que tampoco podrían jugar con sus respectivos clubes de fútbol.

A su salida del hotel de concentración, Patri Guijarro ha hablado con los medios de comunicación para expresar su deseo de ver realizados todos los compromisos alcanzados en la comisión formada por la RFEF y el Consejo Superior de Deportes (CSD).