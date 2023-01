Murcia se suma a la 'Tarifa Cero' para autónomos: estos son los requisitos

Aquellos emprendedores murcianos que se den de alta por primera vez en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) no tendrán que pagar la cuota de la Seguridad Social durante los primeros 24 meses. Así lo establece la Estrategia Integral de Trabajo Autónomo 2022-2025 firmada por el Gobierno de Fernando López Miras. El plan cuenta con una dotación de 140 millones en cuatro años con la que aspira a incentivar el número de afiliados al RETA, de 102.800 a 110.000 para 2025. También pretende incrementar un 10% la representación de la mujer en los negocios, para que llegue a alcanzar el 40% del total. El programa es producto de una amplia negociación entre el Ejecutivo y las asociaciones de autónomos ATA, UATAE y UPTA, los sindicatos CCOO y UGT y la Croem.

La Estrategia del Trabajo Autónomo incluye 55 acciones destinadas a "garantizar la formación, la digitalización y la incorporación de emprendedores al autoempleo". Hasta ahora, la 'Tarifa cero' estaba limitada a los jóvenes y desempleados de larga duración, pero de cara al año que viene se ampliará a todos los colectivos. De esta forma, la partida destinada al pago de las cuotas de la Seguridad Social pasará de 3,2 millones de euros a 10,8 millones, con el propósito de facilitar la creación de negocios propios. Los autónomos son uno de los sectores que más golpeados se vieron por la crisis del coronavirus. Las reformas que desde el Gobierno central se llevan emprendiendo estos últimos dos años, como el nuevo paro de autónomos, buscan precisamente mitigar ese impacto.

Tan sólo son tres las comunidades que llevarán a cabo esta bonificación, con el firme propósito de complementar las ayudas estatales y generar las mejores condiciones de atracción y retención de talento. A diferencia de la 'Tarifa Plana', la futura reducción de la cuota es estable y no progresiva. En este sentido, los autónomos de Murcia, Andalucía y Madrid que puedan acceder a ella tendrán un ahorro anual de 960 euros.

Requisitos para solicitar la 'Cuota cero'

Las condiciones son similares en la Región de Murcia al resto de autonomías que proponen esta bonificación, tal y como adelantó el presidente de la la comunidad hace ya dos meses. Se debe acceder a la Sede Electrónica y cumplir con los mismos requisitos ordenados en la 'Tarifa Plana'. Si bien, todavía no está abierta la convocatoria. Entre los requisitos para solicitarla figuran no tener cuentas pendientes con Hacienda ni la Seguridad Social, no haber estado dado de alta como autónomo en los dos últimos años y no ser autónomo colaborador. La cuota se extenderá durante su segundo año siempre y cuando cobren por debajo del SMI y todo apunta a que tendrá carácter retroactivo para incluir a los autónomos que se hayan dado de alta antes de que se lance la convocatoria.

La gestión podrá hacerse a través de la web de la Seguridad Social o presencial. El interesado deberá identificarse mediante el certificado digital, cl@ve pin o cl@ve permanente, o vía SMS. En cuanto a la documentación a presentar, las administraciones autonómicas podrán comprobar el DNI en vigor de la persona solicitante o el informe de Vida Laboral actualizado.