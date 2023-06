Nuevo límite para una transferencia y no ser multado con 2.500 euros por Hacienda

Realizar una transferencia bancaria puede traer multa. Eso sí, todo dependerá del importe y del método de envío de dinero. Todas las entidades bancarias tienen la obligación legal de notificar a la Agencia Tributaria algunos movimientos financieros llevados a cabo en las cuentas de sus usuarios. Asimismo, es posible que la Agencia Tributaria aplique sanciones basándose en el importe de las transferencias realizadas. Es importante tener en cuenta que Hacienda considera muy grave el fraude y el lavado de dinero, por lo que las multas pueden ser aún más severas si se superan ciertas cifras.

Hay que tener en cuenta que no se puede librar nadie de la responsabilidad fiscal al realizar una transferencia bancaria, sin excepción. Las autoridades fiscales son implacables en este asunto y el artículo 6.1 del Código Civil es tajante al respecto: "La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento". Esto significa que desconocer una norma no justifica su incumplimiento. Por lo tanto, es esencial estar al tanto de la normativa fiscal actual para evitar problemas con Hacienda.

Es fundamental recordar que las transferencias de dinero entre miembros de la familia también están sujetas a impuestos. Estas transacciones entran en la categoría del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, lo que significa que un porcentaje específico debe ser pagado dependiendo de la región donde se realice la transacción. Por lo tanto, es crucial estar al tanto de las obligaciones fiscales en cada caso para evitar sanciones de Hacienda.

Límite para una transferencia y no ser multado por Hacienda

Según la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, aunque el límite de transferencias es de 10.000 euros, la mayoría de los bancos limitan los movimientos digitales a 6.000 euros. Además, el artículo 34 de la misma ley prohíbe la entrada o salida del territorio nacional con medios de pago por un valor igual o superior a 10.000 euros en moneda nacional o extranjera, así como los movimientos dentro del territorio nacional por un valor igual o superior a 100.000 euros en moneda nacional o extranjera.

Además, la Agencia Tributaria considera que cualquier cambio en la ubicación o posesión del dinero fuera del hogar del titular de los medios de pago se considera un movimiento. Los medios de pago incluyen moneda en papel y metal, tanto nacional como extranjera, así como cheques, pagarés y órdenes de pago al portador. Además, también se consideran medios de pago las tarjetas prepago no nominativas y las monedas que contengan al menos un 90% de oro.

¿Qué pasa si se supera el límite?

En caso de no informar a la Agencia Tributaria sobre una transferencia, se pueden recibir multas que van desde el 2% hasta el 25% del importe no declarado. Si el dinero transferido sin notificación supera los 10.000 euros, la multa será de 2.500 euros. Además, si se presentan modelos con información incompleta, inexacta o falsa, se puede recibir una multa de 150 euros.

¿Como devolver una multa de Hacienda por una transferencia?

Es importante tener en cuenta los plazos establecidos para apelar una multa de Hacienda, ya que esto puede ser clave para pagar o no. Por lo general, se cuenta con un mes desde la fecha de la notificación para presentar el recurso correspondiente. Es fundamental estar familiarizado con los requisitos y el procedimiento, ya que cualquier incumplimiento puede llevar a la desestimación del caso.

Asimismo, todas las infracciones deben ser abonadas en su totalidad. Sin embargo, hay situaciones específicas en las que podrías necesitar la ayuda de un asesor para impugnar una multa que consideres injusta. No obstante, es importante recordar que todas las leyes y normas deben ser respetadas y cumplidas por los contribuyentes.