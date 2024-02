El número de fijos discontinuos toca techo dos años después de la reforma laboral

El contrato fijo discontinuo no se creó en la reforma laboral de 2021, sin embargo, su uso se catapultó debido a la importante penalización a la contratación temporal que incluía la norma pactada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social con la CEOE y los sindicatos. Con anterioridad, el uso de esta fórmula se circunscribía a algunas relaciones laborales muy específicas como son las del sector del campo, pero en los últimos tres años ha ganado una importante presencia en la hostelería, el comercio, la educación, el entretenimiento o los servicios auxiliares, sirviendo de paraguas a una gran variedad de empleos marcados por la estacionalidad.

En enero de 2024 había 805.006 personas con este modelo de contrato dadas de alta en la Seguridad Social, de acuerdo con la estadística que publicaba el Ministerio de Elma Saiz este mismo viernes. Son 434.222 trabajadores más que en enero de 2022, mes en el que la norma estrella del gabinete de Yolanda Díaz entró en vigor de forma parcial y superan en algo más de 13.000 personas a las registradas en ese periodo de 2023. De forma que tras el intenso crecimiento anotado en los primeros meses de la ley, los últimos datos del mercado laboral parecen apuntar a un estancamiento del alcance de los fijos discontinuos a la hora de crear empleo, en favor del contrato fijo u ordinario a tiempo completo.

Actualmente, este contrato, que tiene carácter indefinido, pero que no establece un número de horas mínimas de trabajo al año o a la semana, es el responsable del 15% de puestos de trabajo indefinidos que se han creado desde enero de 2022 -un total que supera los 2,8 millones- de acuerdo con los cálculos realizados por este medio. Al tiempo que representa un 5% del conjunto de las afiliaciones a la Seguridad Social y un 6% del empleo indefinido, según subrayó el secretario de Estado de esta área, Borja Suárez, en rueda de prensa. Esta tendencia también se hace notar en las firmas de acuerdos laborales que evolucionan a la baja en todos los casos a causa de esta ley, pero lo hace de forma mucho más acentuada en el contrato fijo discontinuos (-15%).

No obstante, cabe subrayar que el comportamiento de este tipo de afiliaciones está muy ligado a los efectos de calendario, de manera que su peso en el conjunto de empleos indefinidos creados aumenta en los meses más cercanos al periodo estival o a la Semana Santa -de fuerte actividad para la hostelería- así como en los próximos al Black Friday, la Navidad y las rebajas en los que el comercio experimenta un 'tirón' en su actividad, como también lo hace el conjunto de los servicios. Si bien, las altas en la Seguridad Social con origen en un contrato fijo discontinuo tocaron techo en el mes de mayo de 2022 al generar el 24% del trabajo no temporal, mientras que esta proporción superó el 32% en el mismo periodo de 2022 a los meses de la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021.

¿Cuántos fijos discontinuos están inactivos?

La popularización de este tipo de contrato de trabajo -mantenido con la reforma laboral a petición de la patronal- se vio acompañada por acusaciones de falta de transparencia que en un inicio tenían origen en los partidos de la oposición y después se extendió a algunos centros de estudios económicos como Fedea, debido a que los trabajadores fijos discontinuos que están en un periodo de inactividad pueden percibir la prestación por desempleo, aunque no figuran como parados en las estadísticas que publica el Ministerio de Trabajo al tener vigente una relación laboral. Lo que ha llevado a algunos de estos investigadores a plantear el estudio del "paro efectivo" que incluiría a estos trabajadores y a todos los que buscan empleo.

Estos acuerdos laborales obligan a la empresa a llamar a los asalariados tan pronto como se den las circunstancias reflejadas en el contrato, de forma que si sucede lo contrario, son enviados a la inactividad, no despedidos. Los trabajadores que se encuentran en esta situación no figuran en las afiliaciones a la Seguridad Social, puesto que están dados de baja, pero tampoco son computados dentro del volumen de desempleados registrados en las oficinas del SEPE, lo que ha llevado a algunos a investigadores a apuntar que puede distorsionar los análisis sobre la evolución del empleo. En cambio, el Gobierno defiende que no ha variado el método por el que se informa de la variación del mercado laboral e insiste en que estos trabajadores no están parados al tener una relación con determinada empresa.

Si bien el equipo de Yolanda Díaz se comprometió a hacer público este dato que recopilan los servicios de empleo de las comunidades autónomas con el fin de despejar estos 'fantasmas' un año después no lo ha hecho y alude a la complejidad técnica del cruce de estos datos. Este contexto explica que el número de fijos discontinuos inactivos solo se haya dado a conocer una vez, en marzo de 2023, cuando señaló un total de 443.078 en respuesta a escrita a una pregunta presentada por el grupo parlamentario del Partido Popular en el Senado. Algo que el partido de Alberto Núñez Feijóo reprocha cada mes al evaluar la marcha del empleo y lo tacha de "maquillaje".

Desde entonces, el Ejecutivo remite a la fuente primaria, los gobiernos autonómicos. No obstante, esta vía no arroja mucha más luz sobre estos datos, como pudo comprobar La Información al presentar un total de 17 solicitudes a través de los portales de transparencia de cada una de las comunidades autónomas. Solo Madrid y Aragón contestaron a la petición de manera satisfactoria, quienes tenían 170 y 9.523 fijos discontinuos inactivos a fecha de 30 de septiembre de 2023. Mientras que el resto de territorios aplicaron el silencio administrativo, aportaron la cifra de afiliados a la Seguridad Social con esta modalidad de contrato o remitieron al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).