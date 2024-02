El paro sube en enero: solo una comunidad autónoma baja el número de parados

El paro sube en enero en 60.404 personas y deja apuntados en las Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) un total de 2.767.860 desempleados. El final de la campaña navideña hace subir las listas de parados, pero no ha golpeado por igual a toda España y solo una Comunidad Autónoma no aumenta su cifra de paro. Así, solo en las Islas Baleares el paro en enero bajó en 582 desempleados. En el resto suben. ¿Cuánto paro me corresponde? ¿Cuántos días he acumulado antes de ser despedido? Estas son muchas de las respuestas a las preguntas sobre las prestaciones por desempleo en España este 2024.

Requisitos para cobrar el paro

Para cobrar la prestación por desempleo es necesario haber cotizado durante 360 días, prácticamente un año, durante los 6 años anteriores a quedarse sin trabajo. Además, también es necesario haber perdido el trabajo por causas ajenas a tu voluntad. Si el trabajador abandona la empresa voluntariamente no tendrá derecho a cobrar la prestación por desempleo. En este sentido, el SEPE vigila especialmente los cambios de trabajo en los que no se supera el periodo de prueba y después se pide el paro.

¿Qué subsidio pido si no tengo derecho a paro?

Quienes no cumplan los requisitos para percibir el paro pueden pedir el subsidio por desempleo si han cotizado más de seis meses si no tiene cargas familiares y 90 días para quienes sí las tenga. Además, también es necesario no percibir rentas superiores al 75% del salario mínimo y, como con el paro, suscribir el compromiso de búsqueda activa de empleo. La cuantía del subsidio es de un 80% del indicador de rentas de efectos múltiples (IPREM), lo que equivale a 480 euros al mes. Otra opción si has cotizado menos de un año, pero todavía tienes paro no consumido de anteriores prestaciones es reanudar su cobro.

Cuánto paro me queda si cobro el salario mínimo

Para saber cuánto paro cobrarás si percibes el SMI solo necesitas conocer tu base reguladora, que es la media de la cotización por contingencia de desempleo durante los últimos 180 días trabajados. Esta base suma el salario y las pagas extraordinarias prorrateadas. Sobre esa base el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abonará un 70% durante los primeros 180 días que estés en paro. Tras ese periodo, se pasa a cobrar solo el 60% de la base reguladora hasta terminar con el paro. Cuando esto sucede, se pueden solicitar los diferentes subsidios por desempleo.

¿Cuánto tiempo de paro me queda?

La duración del paro depende del número de días trabajados hasta quedarse sin empleo. Cuanto mayor sea el periodo cotizado, más tiempo se podrá cobrar el paro hasta un máximo de dos años o 720 días.

El paro en cada Comunidad Autónoma

Las mayores subidas de paro el pasado mes de febrero se registraron en Andalucía (+20.077 parados), Madrid (+9.646) y Comunidad Valenciana (+4.363). Por provincias el paro sólo retrocedió en Baleares (-582 desempleados) y Álava (-132) y subió en el resto, principalmente en Madrid (+9.646 parados), Sevilla (+5.267) y Málaga (+4.088). Además, el paro registrado entre los extranjeros subió en 13.067 desempleados respecto al mes anterior (+3,7%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 368.977, lo que supone 1.907 parados menos que un año antes (-0,7%).

Gasto en prestaciones

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en diciembre de 2023 (último dato disponible) la cifra de 1.923,2 millones de euros, un 5,4% más que en igual mes de 2022. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.070,1 euros en el mes de diciembre, un 5,4% más. La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario ascendió a 990,5 euros el pasado mes de diciembre, lo que supone un aumento de 60,9 euros sobre el mismo mes del año anterior (+6,5%). El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó al finalizar 2023 en 1.835.927 personas, cifra ligeramente inferior a la de diciembre de 2022.