Ocho de cada diez españoles sufre en su bolsillo por el impacto de la inflación 

Ocho de cada diez españoles está sufriendo un impacto negativo en su economía doméstica por el incremento de los precios, y otro 13%, aunque todavía no se ha visto afectado, espera que ocurra pronto, según el 'Informe Europeo de Pagos de Consumidores' realizado por Intrum, empresa de servicios de gestión de créditos y activos, y recoge Europa Press. La media de los 24 países europeos analizados también indica un 82% de hogares afectados por la inflación. España se encuentra en el duodécimo puesto, con la misma cifra que Alemania. Los países más afectados son Hungría (92%), Grecia (90%) e Irlanda (88%), mientras que los menos afectados son Suiza y Noruega (71%), seguidos por Países Bajos (76%).

Con el objetivo de reducir el impacto del crecimiento de precios, el 63% de los encuestados indica estar haciendo, o planeando hacer, algunos cambios en la forma en la que gestiona sus gastos mensuales, un dato similar a la media europea. El principal cambio, según el 'Informe europeo de pagos de consumidores', es la disminución de las actividades sociales como las comidas y cenas en restaurantes, que han tenido que suprimir un 58% de los españoles ante la difícil situación económica y el temor a una nueva recesión.

Otras de las medidas adoptadas son comprar en tiendas de descuento, en lugar de adquirir los productos de las principales marcas mayoristas (51%), gastar menos dinero en regalos para otros (45%), buscar ofertas online (35%) o cancelar suscripciones en aplicaciones o plataformas de streaming (32%). Añadido a esto, el 62% de los encuestados ha expresado que se ha dado cuenta de la cantidad tan elevada que se habían estado gastando en cosas que consideraron innecesarias. Este contexto de subida de precios ha hecho replantearse las necesidades y los "caprichos" a las familias españolas.

La importancia de una educación financiera

A pesar del ajuste, un 21% de los españoles reconoce no haber abonado a tiempo alguna de sus facturas durante los últimos 12 meses. La principal razón es, en la mayoría de los casos, no haber tenido en ese momento el suficiente dinero para hacer frente a dicho pago (48%). Estas cifras podrían incrementarse en los próximos meses, ya que el 28% prevé que si sigue aumentando el precio de la energía, no podrá pagar las facturas correspondientes a esta partida. Una creencia que, sin embargo, sitúa a los españoles 7 puntos por debajo de la media europea (35%).

José Luis Bellosta, managing director de Intrum España, ha resaltado que la educación financiera adquiere mayor importancia en este contexto, exponiendo que 4 de cada 10 españoles afirman no tener formación suficiente para gestionar sus finanzas personales en el entorno actual. "Si queremos alcanzar un modelo económico más sostenible, tenemos que intensificar nuestros esfuerzos en este sentido, promoviendo la educación y ayudando a las personas que se encuentran en una situación de impago", ha subrayado.