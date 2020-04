Cómo esta pareja de profesores se jubiló con 30 años tras haber ahorrado 1 millón

Son muchos (por no decir todos) los que sueñan con tener unos ahorros de un millón de euros. Sobre todo, cuando llega el momento de la jubilación. El problema es que en un trabajo ordinario, y no muy lucrativo, alcanzar ese estatus puede parecer desalentador. Pero no es del todo imposible. Muchas personas se han hecho con esa cantidad, teniendo un empleo de lo más normal. Veamos, pues, el ejemplo de esta pareja que optaron por la jubilación anticipada, tras haber alcanzado el millón.

Sus nombres son Jo y Ali Olson, de Estados Unidos. Ambos, maestros, se retiraron a la edad de 30 años. Solo habían trabajado ocho. Pero entonces ya habían ahorrado una cantidad de dinero que les permitió avanzar (y de qué manera) su particular época dorada. ¿Cómo lo hicieron?

Dos personas que trabajan durante ocho años, son un total de 16 años de trabajo. Según explica The Motley Fool, si se divide un millón entre 16, termina con unos 62.500 dólares (unos 57,5 mil euros) que es la cifra que deberían haber ahorrado cada año. Esto, como promedio, suponiendo que no se incluye ningún impuesto o crecimiento en la inversión.

Mira también La secretaria que se hizo millonaria en secreto: tenía seis millones al jubilarse

El sueldo promedio de los profesores en Estados Unidos no es demasiado algo, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Para primaria, secundaria y superior son: 53.600, 53.994 y 55.579 euros (al cambio), respectivamente. Hablamos, como decimos, de promedio: algunos estados pagan más alto y otro más bajo.

Los Olson lograron retirarse temprano porque, además, aceptaron tantos trabajos adicionales como pudieron: dirigir clubes en sus escuelas, clases particular, enseñar en verano... Esto y que vivían en una región con un bajo coste de vida, a diferencia de otras como, por ejemplo, San Francisco, donde ahorrar se torna más difícil. También comenzaron a comprar propiedades de alquiler, lo que hizo que sus ingresos aumentaran más.

¿Con qué vivían? Un pequeño porcentaje de sus ingresos iba a sus gastos actuales. Es decir, si entre los dos acumulaban anualmente 80.000, se permitían utilizar 20.000. Vivían en un pequeño condominio, sus coches eran antiguos y comían en casa la mayor parte del tiempo.