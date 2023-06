Los partidos vascos no se ponen de acuerdo para apoyar a 'Viñedos de Álava'

Sin acuerdo en el Parlamento Vasco sobre el impulso a 'Viñedos de Álava- Arabako Mahastiak', que impulsa la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA). En abril, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) paralizó su inscripción provisional como Denominación de Origen, ya que la decisión final es de la Unión Europea. Esto ha supuesto que las bodegas implicadas no puedan comercializar ninguna botella bajo esta etiqueta. En concreto, la cámara vasca ha rechazado hasta 4 enmiendas diferentes sobre este tema presentadas por PP+Cs, PNV, PSE-EE y EH Bildu, informa EP.

Con su decisión el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anuló la Orden de 7 de octubre de 2022 de la consejera de Desarrollo Económico vasca Arantxa Tapia (PNV), que otorgó la denominada 'protección nacional transitoria" a la 'Denominación de Origen Protegida ' Arabo Mahastiak/Viñedos de Álava'. Al tratarse de una DO, con un ámbito geográfico circunscrito a una única comunidad autónoma (País Vasco). De esta forma, las competencias corresponderían solo al ejecutivo autonómico que forman el PNV y los socialistas vascos. En cambio, en el caso de la Denominación de Origen Calificada Rioja (DO Cª Rioja), al extenderse por varias comunidades autónomas (País Vasco y Rioja) las competencias corresponderían al Ministerio de Agricultura.

Bildu: defensa de 'Viñedos de Álava' y apelación a Europa

La coalición abertzale ha llevado al pleno un texto en el que instaba a "evitar injerencias que dificulten la tramitación" de la denominación de origen protegida Viñedos de Álava. A pesar de contar con el voto a favor de Elkarrekin Podemos-IU un texto, tampoco ha logrado los votos necesarios al igual que los otros tres textos presentados. En el debate, la parlamentaria de EH Bildu Itxaso Etxebarria ha afirmado que su defensa de Viñedos de Álava "no tiene nada que ver con el nacionalismo, ni con el separatismo, ni con nada por el estilo", si no que lo que defiende es "la tramitación normal, legal y legítima de un procedimiento administrativo que debe dirimirse en Europa, que no debe dirimirse en los tribunales".

La paralmentaria de Bildu tampoco cree que 'Viñedos de Álava' fuera a debilitar la DO Rioja , que puede plantear problemas porque zonas similares con prácticas similares no se pueden diferenciar, ya que ha defendido que "eso lo tendrá que decidir Europa" que cuenta con una comisión "que se dedica a esto y que tiene técnicos para decidirlo".

Asimismo, ha considerado "imprescindible" que el Gobierno Vasco, en colaboración con ABRA y con los promotores de la iniciativa, "agote todas las vías para defender" los derechos de las bodegas de Rioja Alavesa a "elegir libremente entre la D.O. Rioja y Viñedos de Álava", ya que "es su competencia, su responsabilidad y su deber, y no hacerlo supondría una grave vulneración de los derechos de las bodegas promotoras, y de las que en un futuro pudieran querer acogerse a la nueva denominación". "Son empresas vascas, y el Gobierno Vasco debe defender sus derechos", ha reiterado.

Por su parte, desde el ejecutivo de Íñigo Urkullu (PNV), la parlamentaria peneuvista Rakel Molina, ha afirmado que el Gobierno Vasco ha defendido "sus competencias", así como el procedimiento administrativo iniciado de la denominación de origen Viñedos de Álava. "Todo el trabajo que está realizando el Gobierno Vasco en este asunto lo ha hecho con responsabilidad", ha insistido, antes de reiterar que el Ejecutivo "siempre ha defendido, defiende y seguirá defendiendo los intereses de todos los viticultores y viticultoras".

Oposición de PSE, PP, Ciudadanos y Vox

De un modo diferente, lo ve el otro partido que forma parte del Ejecutivo de Vitoria que el PSE-EE, que por boca de Txarli Prieto ha explicado que su grupo es "contrario a la idea de crear una nueva denominación de origen en Rioja Alavesa, una pretensión que sólo puede generar confusión", pero ha señalado que respeta que "quien no quiera estar en la denominación Rioja, se salga de ella".

En esta línea, Prieto ha apuntado que "la explicación no está en el vino ni en los intereses económicos y sociales de Rioja Alavesa y sus habitantes; seguramente está en una operación política de carácter nacionalista, que aspira a no compartir referencias con otras comunidades, a mezclar el vino con su idea de patria, cueste lo que cueste, y le cueste a quien le cueste. En ese proyecto de ruptura, de poner en riesgo la solvencia de Rioja Alavesa, los socialistas estamos en contra", ha insistido. Una oposición que ha encontrado eco en el PP+ Cs, que en boca de Carmelo Barrio ha explicado que su grupo no comparte la moción de EH Bildu, ya que está planteada "desde la división y ruptura", y ha rechazado que la coalición hable de "injerencias" porque cree que "se deben respetar los trámites y las resoluciones de los tribunales". Tampoco la única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, se ha mostrado favorable a una reivindicación que considera que proviende de un grupo "muy minoritario de bodegueros de una zona geográfica concreta, un intento de desconexión".