La paseadora de perros que se jubiló millonaria trabajando 3 días a la semana

La historia de Kristin Morrison representa cómo identificar una oportunidad de negocio y aprovecharla. Esta americana no sabía qué hacer con su vida cuando tenía 20 años, y un paseo por su ciudad natal, San Francisco, lo cambió todo llevándola a fundar una empresa dedicada a pasear perros de otras personas. El éxito fue tal que se jubiló como millonaria con 50 años.

Un día caminando conoció a una mujer que paseaba a dos perros y llevaba una camiseta anunciando un negocio de paseo para perros. "Pensé, ¿puede la gente ganar dinero con esto'?", indica a la web 'MarketWatch'.

Morrison se presentó a la mujer, hablaron durante mucho tiempo y finalmente la paseadora de perros la contrató. Tres meses más tarde, Morrison fundó su negocio para pasear perros llamado 'Woof! Pet Sitting Service'. "Me di cuenta de que eso era lo que debería hacer. Me encanta caminar y me encantan los animales... y ser capaz de combinar ambas pasiones era increíble para mí", añade.

En 2013 vendió su empresa por una cantidad que no desveló, pero por aquel entonces tenía más de 30 empleados y había generado "millones de dólares de beneficios". Además, lo consiguió trabajando solo tres días a la semana durante más de una década.

Su salario anual había superado los 100.000 dólares (91.000 euros) a principios de la década de los 2000, y desde entonces "no paró de crecer". Fue en ese momento cuando decidió dejar de lado sus jornadas laborales maratonianas en la empresa, renunciando al control total de las tareas, promocionando varios empleados y centrándose en asuntos más importantes: tratar con clientes y contratar a los empleados adecuados. "Mi negocio estaba creciendo y yo también tenía que crecer. Tenía que ser la capitana del barco, estando en la cubierta", afirma.

Jubilación millonaria y asesoramiento online

En 2013, Morrison se jubiló como millonaria y pasó a ser una referencia en los negocios relacionados con las mascotas. Por ello, más tarde publicó un libro y creó una web donde ahora asesora a propietarios de mascotas para crear negocios exitosos.

'Six-Figure Pet Business Academy' le permite seguir generando ganancias anuales de 100.000 dólares invirtiendo poco tiempo y disfrutando de una alta calidad de vida.