El conserje que se jubiló con 8 millones en secreto y donó la mitad a hospitales 

Una comunidad en el estado de Vermont (Estados Unidos) se llevó una sorpresa cuando se percataron de que Ronald Read, un conserje jubilado de la estación de servicio, resultó tener en su cuenta nada menos que 8 millones de dólares (7,36 millones de euros al cambio) ahorrados tras su fallecimiento.

Pero no es todo, Read dejó más de la mitad de esa fortuna para hospitales locales y a su biblioteca. ¿Cómo pudo acumular esa suma tan grande de dinero siendo un conserje? Esta es la pregunta que entonces se hacían casi todos sus allegados. Read vivió hasta los 92 años y continuamente llevaba a la práctica multitud de consejos que recomendaban los expertos financieros. Desde Motley Fool detallan algunas de sus técnicas.

Paciencia

Para empezar, explica la publicación, fue paciente. La riqueza de Read fue incrementándose durante muchas décadas, a través del poder de la capitalización.

Por ejemplo, si está ganando una tasa de crecimiento anual del 10%. Si llega el punto en el que ha acumulado, digamos, 500.000, ese diez por ciento de la ganancia serían 50.000 al terminar el año. En total 550.000. A medida que la cantidad de dinero que iba guardando era mayor, la cifra que salía de ese porcentaje también se incrementaba considerablemente.

Vivió por debajo de sus posibilidades

Ronal Read vivió por debajo de sus posibilidades. Muy por debajo de ellas. Condujo un automóvil viejo y barato durante toda su vida, no cenaba fuera casi nunca y desayunaba en la cafetería del hospital local.

A ojos del resto, Read era una persona que más bien parecía necesitada. Tanto es así, que uno de sus vecinos le tejió un sombrero y otro, incluso, llegó a ofrecerle comida. A veces, cuando visitaba a su abogado o hacía otros trámites, estacionaba bastante lejos del sitio y caminaba hasta su destino, para evitar pagar el parquímetro.

Durante su jubilación y con una gran fortuna en su haber, tampoco cometió excesos. Se dedicaba a cortar leña que, incluso, le permitía no pagar tanto en calefacción.

Desde Montley Fool añaden, eso sí, que tampoco es necesario vivir una vida tan austera como Read. Simplemente, gastar muchísimo menos de lo que se ingresa, para así ir acumulando riqueza.

Invirtió en acciones

Pero eso no es todo, Read también invirtió en acciones. Algo destacable, pues el mercado de valores es una de las formas más poderosas de generar riqueza.

Su cartera presentaba una cantidad de compañías en las que había invertido: Gamble, JPMorgan Chase, General Electric, AT&T, Bank of America, General Motors y un largo etcétera.

Comprar y mantener

Read también consiguió ahorrar tanto dinero porque su objetivo era comprar y mantener a largo plazo. Esto no significaba necesariamente que uno no vende, simplemente se mantenía al día con sus tenencias y vendía cuando ya no eran prometedoras.

Se jubiló tarde

Si llegas a una edad con una gran suma de dinero, lo más normal, quizás, sería una jubilación anticipada. No fue así la situación de Read, que dejó su trabajo a los 76 años.

También falló

Obviamente, Read no hizo todo a la perfección. Algunas de sus inversiones terminaron derrumbándose. El ejemplo más claro es Lehman Brothers.